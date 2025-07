Jorge Rial le respondió a Javier Milei tras la denuncia: "Bienvenido a las instituciones, señor Presidente"

“Entré en el círculo de los demandados por el presidente Javier Gerardo Milei”, arrancó el periodista, visiblemente distendido y entre risas, frente a una situación que consideró insólita. Sin embargo, lejos de quedarse solo en la chicana, apuntó al corazón del problema: “Es preocupante que un presidente que debería estar ocupado en solucionar los quilombos de los argentinos —lo del Garrahan, las jubilaciones, que la gente no llegue a fin de mes, que nueve de cada diez familias usen la tarjeta de crédito para comer— prefiera hacer demandas”.

En la emisión en vivo del ciclo de C5N, Rial alternó la ironía con duras críticas políticas. “Por otro lado, lo felicito señor Presidente. Esta demanda que hizo está muy bien. Bienvenido a las instituciones, señor Presidente. Descubrió una de las instituciones de este país que es la Justicia”, lanzó con sarcasmo.

Y acto seguido, fue por más: “No putee más a la gente. No putee más a los periodistas. No mande más a sus esbirros, a sus guardaespaldas de peloteros. No los mande más. Es mejor que mande una demanda a que haga un video con inteligencia artificial como hizo con Julia Mengolini”.

rial denuncia milei

La denuncia que presentó Milei alcanza no solo a Rial, sino también a Fabián Doman y Mauro Federico. Justamente fue este último quien habría formulado los comentarios que motivaron la demanda, durante una edición de Cónclave en la que reemplazó a Rial, quien estaba de viaje.

Esa situación terminó generando un momento de distensión en Argenzuela, ya que el propio conductor dejó en claro que ni siquiera estaba en el país cuando supuestamente ocurrió el hecho denunciado: “Déjeme decirle, señor Presidente, que el señor que lo representa legalmente le está choreando la guita. Leer esto da vergüenza. Es preocupante que siga a los periodistas. Para arrancar, cuando el Presidente denuncia que lo injurié, yo no estaba. Estaba pedaleando en Ámsterdam”.

Con el correr del programa, Rial se mostró cada vez más crítico con la actitud del mandatario frente a los medios y deslizó una definición demoledora sobre su visión de la democracia: “Para ellos, la democracia es solo el acto de votar. No es también todo lo demás que conlleva la democracia. (...) Ojalá deje de ser un niño tonto que le pone apodos a todo el mundo”.