Karina Milei recibió al embajador de Estados Unidos tras el anuncio de inversiones millonarias en el país

En una jornada marcada por una intensa actividad parlamentaria para el oficialismo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibió en su despacho de la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. La reunión se concretó a solas y sirvió para profundizar los lazos bilaterales, consolidando el rol que la funcionaria viene ejerciendo dentro de la estructura de poder de la administración libertaria.