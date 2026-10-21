Karina Milei recibió al embajador de Estados Unidos tras el anuncio de inversiones millonarias en el país
La secretaria General de la Presidencia mantuvo un encuentro a solas en la Casa Rosada con el diplomático norteamericano, luego de que se confirmaran potenciales desembolsos.
En una jornada marcada por una intensa actividad parlamentaria para el oficialismo, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibió en su despacho de la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. La reunión se concretó a solas y sirvió para profundizar los lazos bilaterales, consolidando el rol que la funcionaria viene ejerciendo dentro de la estructura de poder de la administración libertaria.
Este encuentro cara a cara se produjo pocas horas después de que el representante diplomático estadounidense anticipara un fuerte respaldo económico para la Argentina. Durante un foro enfocado en el sector energético, el enviado de Washington había señalado la posibilidad de movilizar cifras monumentales en proyectos estratégicos, un guiño directo al rumbo macroeconómico implementado por la gestión actual.
Expectativa por los desembolsos y la agenda bilateral
Las proyecciones formuladas por la embajada norteamericana estiman la llegada de fondos frescos destinados principalmente a potenciar áreas clave como la explotación hidrocarburífera, la infraestructura y los recursos mineros. Estas iniciativas buscan modernizar los corredores productivos y facilitar la inserción de las economías regionales en los mercados internacionales.
La visita de cortesía y trabajo a Balcarce 50 ratifica la sintonía fina que existe entre ambas naciones. Mientras el oficialismo busca blindar sus proyectos legislativos y ordenar su estrategia política de cara a los próximos meses, el respaldo financiero y político proveniente de la potencia del norte se posiciona como un pilar fundamental para sostener las reformas estructurales en marcha.
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