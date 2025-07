La entrevista a Rebord sigue siendo tendencia y abrió la polémica en redes: ¿fue funcional a Milei?

Sus dichos aún siguen teniendo repercusión en las redes durante el fin de semana porque despertaron gran polémica.

rebord gobierno milei

Guerra total entre Victoria Villarruel y Javier Milei: "Que ahorre en viajes y en la SIDE"

La vicepresidenta Victoria Villarruel sorprendió con una crítica durísima al presidente marcando una vez más la distancia entre ellos. Villarruel defendió la sanción del Senado al aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad.

En una serie de respuestas desde su cuenta oficial de Instagram, realizadas el viernes por la noche, sostuvo que el Gobierno debería "ahorrar en viajes y en la SIDE "antes que recortar en jubilaciones o pensiones por discapacidad.

“Si hay equilibrio, entonces, asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo”, respondió Villarruel ante la consulta de un seguidor que le preguntaba las razones por las cuales se abrió el recinto el jueves pasado y si buscaba romper el equilibrio fiscal.

Embed - Guerra TOTAL entre VICTORIA VILLARRUEL y JAVIER MILEI

Villarruel sostuvo que cumplió su "función constitucional", luego de que Milei, sin nombrarla, la tildara de "traidora" en la Bolsa de Comercio. "No traiciono pero no convalido mentiras ni decisiones que perjudiquen a los argentinos", sostuvo al respecto. Afirmó que los insultos recibidos "por los jubilados y los discapacitados" le dan "la tranquilidad de estar en apoyo de los argentinos más vulnerables".

El Gobierno ratificó este sábado que vetará las leyes que la Cámara baja sancionó este jueves. Si luego del veto presidencial, el Congreso logra los dos tercios de ambas cámaras, los proyectos se convertirán en ley.

Otro usuario de Instagram le reclamó a Villarruel que su trabajo es junto al Presidente. “¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca", respondió durante el intercambio con ciudadanos en la red social.

La tensión entre Milei y Villarruel está lejos de resolverse. En otro posteo, la funcionaria también ironizó sobre por qué el Presidente no eligió a Karina Milei o a la diputada Lilia Lemoine para ocupar la vicepresidencia: “No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”.