Tensión en la mesa de Mirtha: María Fernanda Callejón se negó a hablar de su última pareja

En cuanto a sus proyectos laborales, Callejón anticipó una nueva etapa profesional: “Es un proyecto mío que tengo pensado hace varios años. Son charlas de mujeres donde hablamos de cuestiones que no se hablan en lo cotidiano”, dijo sobre el podcast que planea lanzar a fin de año.

Sin embargo, la charla viró rápidamente hacia los temas personales. “Te voy a preguntar por la relación con tu exmarido. ¿Cómo está?”, lanzó Mirtha sin rodeos, en alusión a Ricky Diotto, el padre de su hija. Antes de que Callejón pudiera responder, la conductora fue por más y preguntó sobre la salud de Giovanna, recientemente operada, y sumó otra consulta: “¿Es verdad que les pidió que se unieran, que se juntaran de vuelta?”

La actriz aclaró que su hija fue intervenida de apendicitis, que ya se encuentra bien, y confirmó parte de lo que decía la conductora: “No pidió que nos uniéramos, pero sí que el papá y yo seamos de nuevo amigos”, explicó.

Más adelante, Callejón quiso establecer un límite en cuanto a lo que estaba dispuesta a compartir: “En los años que he venido a este programa, varias veces, siempre hablé, pero hoy, por primera vez, no voy a hablar de mi vida privada”, expresó con seriedad. Mirtha, lejos de detenerse, retrucó: “Ah, pero con Gamboa, qué pasó con Gamboa”, insistiendo en el tema. Callejón trató de mantener su postura: “No voy a hablar de nadie”, respondió, pero la conductora redobló la apuesta: “Vos me lo presentaste en el Teatro Colón como tu novio”, recordó. Entonces, sin más margen para el silencio, la actriz confirmó: “Se terminó”, y añadió: “Tuvimos dos años maravillosos y listo, ya está. Se acabó”.

La charla se tornó más incómoda cuando Mirtha opinó sobre la personalidad de su invitada: “Vos sos muy temperamental, vos. ¡Tenés un carácter!”, comentó. A lo que Callejón respondió con firmeza: “¿Qué tiene de malo ser temperamental?”. La conductora intentó aclarar su intención: “No, nada de malo. Tenés un carácter fuerte”, explicó. Y entonces Callejón se explayó con contundencia: “No, tengo un carácter fuerte. Porque cuando vos sos sumisa y querés complacer a todo el mundo te olvidás de vos. Es piramidal: si yo no estoy bien, si yo no me amo, no puedo darle amor a los demás”. Mirtha concluyó: “No te lo dije como crítica, te lo dije como observación”.

A su vez, Legrand fiel a su estilo quiso indagar aún más y preguntó: “¿Quién fue el gran amor de tu vida?”. La actriz, sin dudar, respondió en tono enigmático: “Vos sabés quién fue”, y eligió guardar silencio. De inmediato, todos los presentes en la mesa arriesgaron al unísono: “¿Fue Coppola?”, mientras ella, con una sonrisa cómplice, dejó abierta la incógnita.

Más adelante, volvió a referirse a su vínculo actual con Diotto: “Ahora estamos hablando, sí. Nosotros teníamos contacto cero y ahora podemos ser amigos, siempre para Giovanna”, aclaró. Y concluyó: “Eso no significa retroceder en nada de lo que tiene que ver con lo que ya está judicialmente presentado. Yo lucho por los derechos de mi hija, eso ya lo saben”.