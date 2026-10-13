La Mesa Política del Gobierno avanzó con la agenda legislativa y los preparativos para la visita de León XIV
Con Karina Milei al frente, los funcionarios también analizaron el proyecto de Mercado de Capitales y la organización de negocios del RIGI en Rosario.
La Mesa Política del Gobierno se reunió en la Casa Rosada para analizar la agenda legislativa, con especial atención al proyecto de Ley de Mercado de Capitales, y los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.
Durante el encuentro, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó los detalles de la iniciativa, que busca modificar 17 leyes vigentes para modernizar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas y comercios, y que se encuentra en la etapa final de redacción antes de ser enviada a la Cámara de Diputados.
Por su parte, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, repasó el temario de la sesión prevista para el próximo 21 de octubre, en la que el oficialismo buscará tratar el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
En tanto, la senadora Patricia Bullrich informó sobre el trabajo de las comisiones en la Cámara alta y las gestiones para obtener los dictámenes necesarios que permitan convocar a una sesión durante la próxima semana.
La agenda también incluyó la organización de la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el 29 de octubre en Rosario. La actividad buscará vincular a inversores del sector minero con proveedores y pequeñas y medianas empresas de la región.
Por otra parte, fuentes oficiales señalaron que durante el encuentro no se abordó el Presupuesto 2027, cuyo debate tuvo una nueva jornada en la Cámara de Diputados.
Los preparativos para la visita del papa León XIV
Otro de los temas abordados fue la organización de la visita del sumo pontífice a la Argentina, quien este martes se sometió a una intervención para extirparle un nódulo pulmonar. Pese a ello, el itinerario se mantiene sin modificaciones y continúan los operativos de logística y seguridad.
En los próximos días se realizarán reuniones con autoridades nacionales y provinciales para ajustar los detalles del dispositivo de seguridad previsto para la visita.
Quiénes participaron de la reunión de la Mesa Política
Del encuentro, que concluyó sin una fotografía oficial, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Federico Sturzenegger; los legisladores Martín Menem y Patricia Bullrich; el subsecretario Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo ausente debido a que viajó a Tailandia para participar de una actividad organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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