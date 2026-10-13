La Mesa Política del Gobierno avanzó con la agenda legislativa y los preparativos para la visita de León XIV

Por otra parte, fuentes oficiales señalaron que durante el encuentro no se abordó el Presupuesto 2027, cuyo debate tuvo una nueva jornada en la Cámara de Diputados.

Los preparativos para la visita del papa León XIV

Otro de los temas abordados fue la organización de la visita del sumo pontífice a la Argentina, quien este martes se sometió a una intervención para extirparle un nódulo pulmonar. Pese a ello, el itinerario se mantiene sin modificaciones y continúan los operativos de logística y seguridad.

En los próximos días se realizarán reuniones con autoridades nacionales y provinciales para ajustar los detalles del dispositivo de seguridad previsto para la visita.

Quiénes participaron de la reunión de la Mesa Política

Del encuentro, que concluyó sin una fotografía oficial, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Federico Sturzenegger; los legisladores Martín Menem y Patricia Bullrich; el subsecretario Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo ausente debido a que viajó a Tailandia para participar de una actividad organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).