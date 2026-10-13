Parte médico del papa León XIV desde el Vaticano: cómo salió de la operación de un nódulo pulmonar
La Santa Sede confirmó que la intervención quirúrgica del papa León XIV en el Hospital Gemelli para extirparle un nódulo pulmonar resultó exitosa.
El Vaticano llevó tranquilidad a los fieles de todo el mundo al confirmar que la intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa León XIV culminó de manera exitosa. El sumo pontífice fue operado este martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un nódulo pulmonar.
El parte de la Santa Sede tras la intervención quirúrgica
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A través de un comunicado emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las autoridades vaticanas precisaron los detalles del procedimiento médico:
"La operación se completó con éxito, dentro del tiempo esperado y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación".
Desde la institución añadieron que el procedimiento buscó remover un "pequeño nódulo localizado" en el pulmón del pontífice y adelantaron que en las próximas horas se brindará mayor información sobre su evolución y el inicio del proceso de recuperación.
Cómo continuará la recuperación de León XIV
Tras ser trasladado a su habitación en el centro asistencial, el Papa continuará bajo estricta observación médica. Se estima que permanecerá internado durante aproximadamente una semana para completar el posoperatorio.
Cabe recordar que, de cara a la cirugía, el líder de la Iglesia Católica suspendió su agenda de audiencias oficiales hasta el martes 20 de octubre. No obstante, las autoridades eclesiásticas mantienen firme la expectativa de que su pronta mejoría le permita retomar sus actividades habituales y su proyectada visita a Sudamérica.
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