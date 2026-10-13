Parte médico del papa León XIV desde el Vaticano: cómo salió de la operación de un nódulo pulmonar

Cómo continuará la recuperación de León XIV

Tras ser trasladado a su habitación en el centro asistencial, el Papa continuará bajo estricta observación médica. Se estima que permanecerá internado durante aproximadamente una semana para completar el posoperatorio.

Cabe recordar que, de cara a la cirugía, el líder de la Iglesia Católica suspendió su agenda de audiencias oficiales hasta el martes 20 de octubre. No obstante, las autoridades eclesiásticas mantienen firme la expectativa de que su pronta mejoría le permita retomar sus actividades habituales y su proyectada visita a Sudamérica.