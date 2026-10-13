Javier Milei viaja a Estados Unidos mientras el Gobierno retoma la actividad en una semana corta: la agenda
Mientras el Presidente ultima detalles de su nuevo viaje internacional, la mesa política vuelve a reunirse este martes. La agenda completa.
Tras el feriado del lunes, el Poder Ejecutivo encara desde este martes una semana corta con una hiperactiva agenda institucional y geopolítica. El eje central de la actividad gubernamental estará puesto en el nuevo viaje del presidente Javier Milei a Washington D.C..
El mandatario enfrente un nuevo viaje internacional donde mantendrá encuentros con empresarios e inversores de primer nivel, expondrá ante la Cámara de Comercio estadounidense y recibirá dos destacadas distinciones internacionales.
En paralelo, los ministros del Gabinete Nacional desplegarán una hoja de ruta con reuniones políticas, participación en foros internacionales, convenios judiciales y operativos clave de seguridad.
La agenda internacional de Javier Milei en Washington
El mandatario nacional despegará desde Buenos Aires este martes 13 a las 23:00, con arribo previsto a la capital estadounidense el miércoles a las 09:30. Durante su estadía de dos días en suelo norteamericano, Milei llevará a cabo una grilla cargada de compromisos:
Miércoles 14 de octubre
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18:15 hs: Reunión con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman.
18:45 hs: Encuentro de trabajo con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.
20:00 hs: Participación en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde el Presidente recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y brindará un discurso ante los asistentes.
Jueves 15 de octubre
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11:20 hs: Discurso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En ese marco, será galardonado con el premio “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su labor en defensa de la libre empresa.
17:00 hs: Participación en el evento organizado por la Presidencia Argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en la Embajada Argentina en Washington: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism”.
21:00 hs: Emprendimiento del vuelo de regreso a Buenos Aires, con aterrizaje estimado para el viernes 16 a las 08:30.
La actividad oficial del Gabinete
Previo al viaje del Jefe de Estado y a lo largo de toda la semana, la gestión nacional mantendrá intensas actividades en diferentes carteras:
Martes 13
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13:00 hs: Reunión de la Mesa Política en Casa Rosada.
16:00 hs: Conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.
Seguridad: La ministra Alejandra Monteoliva participa de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), en el marco de la OEA.
Miércoles 14
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09:30 hs: El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, disertará como orador principal en el Día Nacional de la Competencia, dentro del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia en la Cancillería.
10:00 hs: El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmará un convenio marco sobre el Sistema de Mediación con la provincia de Córdoba.
12:00 hs: El ministro de Salud, Mario Lugones, participará de la apertura del 52.º Congreso Argentino de Cardiología en La Rural.
Seguridad: Monteoliva encabezará una reunión de trabajo en Mar del Plata junto a Guillermo Montenegro.
Jueves 15 y Viernes 16
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Justicia y Salud: El jueves, Lugones expondrá en el Congreso Iberoamericano de Salud FICS (09:00 hs), mientras que Mahiques firmará con La Pampa un convenio marco contra la Trata de Personas (15:00 hs).
Desregulación: El viernes a las 11:00, Sturzenegger disertará en la Cumbre Federal Logística en el Centro de Convenciones de CABA.
Seguridad y visita papal: De cara al fin de semana, la ministra Monteoliva supervisará los dispositivos de seguridad desplegados en CABA y la provincia de Buenos Aires con motivo de la histórica visita de Su Santidad el Papa León XIV.
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