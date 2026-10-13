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Javier Milei viaja a Estados Unidos mientras el Gobierno retoma la actividad en una semana corta: la agenda

Política

Mientras el Presidente ultima detalles de su nuevo viaje internacional, la mesa política vuelve a reunirse este martes. La agenda completa.

Javier Milei viaja a Estados Unidos mientras el Gobierno retoma la actividad en una semana corta

Javier Milei viaja a Estados Unidos mientras el Gobierno retoma la actividad en una semana corta

Tras el feriado del lunes, el Poder Ejecutivo encara desde este martes una semana corta con una hiperactiva agenda institucional y geopolítica. El eje central de la actividad gubernamental estará puesto en el nuevo viaje del presidente Javier Milei a Washington D.C..

El mandatario enfrente un nuevo viaje internacional donde mantendrá encuentros con empresarios e inversores de primer nivel, expondrá ante la Cámara de Comercio estadounidense y recibirá dos destacadas distinciones internacionales.

En paralelo, los ministros del Gabinete Nacional desplegarán una hoja de ruta con reuniones políticas, participación en foros internacionales, convenios judiciales y operativos clave de seguridad.

Javier Milei viaja a Estados Unidos mientras el Gobierno retoma la actividad en una semana corta: la agenda

Javier Milei viaja a Estados Unidos mientras el Gobierno retoma la actividad en una semana corta: la agenda

La agenda internacional de Javier Milei en Washington

El mandatario nacional despegará desde Buenos Aires este martes 13 a las 23:00, con arribo previsto a la capital estadounidense el miércoles a las 09:30. Durante su estadía de dos días en suelo norteamericano, Milei llevará a cabo una grilla cargada de compromisos:

Miércoles 14 de octubre

  • 18:15 hs: Reunión con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman.

  • 18:45 hs: Encuentro de trabajo con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

  • 20:00 hs: Participación en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana, donde el Presidente recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global” y brindará un discurso ante los asistentes.

Jueves 15 de octubre

  • 11:20 hs: Discurso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos bajo el título “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. En ese marco, será galardonado con el premio “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su labor en defensa de la libre empresa.

  • 17:00 hs: Participación en el evento organizado por la Presidencia Argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en la Embajada Argentina en Washington: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism”.

  • 21:00 hs: Emprendimiento del vuelo de regreso a Buenos Aires, con aterrizaje estimado para el viernes 16 a las 08:30.

La actividad oficial del Gabinete

Previo al viaje del Jefe de Estado y a lo largo de toda la semana, la gestión nacional mantendrá intensas actividades en diferentes carteras:

Martes 13

  • 13:00 hs: Reunión de la Mesa Política en Casa Rosada.

  • 16:00 hs: Conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier.

  • Seguridad: La ministra Alejandra Monteoliva participa de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT), en el marco de la OEA.

Miércoles 14

  • 09:30 hs: El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, disertará como orador principal en el Día Nacional de la Competencia, dentro del Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia en la Cancillería.

  • 10:00 hs: El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmará un convenio marco sobre el Sistema de Mediación con la provincia de Córdoba.

  • 12:00 hs: El ministro de Salud, Mario Lugones, participará de la apertura del 52.º Congreso Argentino de Cardiología en La Rural.

  • Seguridad: Monteoliva encabezará una reunión de trabajo en Mar del Plata junto a Guillermo Montenegro.

Jueves 15 y Viernes 16

  • Justicia y Salud: El jueves, Lugones expondrá en el Congreso Iberoamericano de Salud FICS (09:00 hs), mientras que Mahiques firmará con La Pampa un convenio marco contra la Trata de Personas (15:00 hs).

  • Desregulación: El viernes a las 11:00, Sturzenegger disertará en la Cumbre Federal Logística en el Centro de Convenciones de CABA.

  • Seguridad y visita papal: De cara al fin de semana, la ministra Monteoliva supervisará los dispositivos de seguridad desplegados en CABA y la provincia de Buenos Aires con motivo de la histórica visita de Su Santidad el Papa León XIV.

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