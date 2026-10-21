Las irónicas respuestas de Pedro Sánchez a los insultos de Javier Milei

En ese video enumera algunos de los logros de su gobierno, como haber aumentado las pensiones, haber dado más tiempo a madres y padres para disfrutar de sus hijos o defender el derecho al aborto.

Pocas después, el español publicó en X otro posteo que incluye una foto de su teléfono celular en el que suena el tema “Fanático”, la canción de Lali con indirectas bastante directas para Milei. "Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió Sánchez.

Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino.



¡Me encanta!https://t.co/9cSwKtlIyz pic.twitter.com/1hLDty7FUF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

La respuesta de la Cancillería española

La Cancillería española también se pronunció sobre los ataques de Javier Milei a su par español, Pedro Sánchez, al calificar sus insultos como “calumnias” y el proceder del mandatario argentino como "indigno".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del gobierno, a España y a los españoles", sostiene esa cartera mediante un comunicado.

"España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su presidente y a sus instituciones elegidas, libre, democrática y soberanamente, ni tolera que nadie enturbie nuestra convivencia pacífica y democrática", enfatiza.

Y advierte que "es indigno que una persona que ostenta la más alta jefatura de una nación hermana realice visitas a nuestro país con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina".