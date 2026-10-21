Las irónicas respuestas de Pedro Sánchez a los insultos de Javier Milei
El mandatario español usó las redes sociales para retrucar los exabruptos de su par argentino y hasta citó una canción de Lali Espósito, la artista que más irrita a Milei.
Como se sabe, Javier Milei brindó este miércoles un discurso en el Fórum Europa organizado por Nueva Economía Forum (NEF) en Madrid, adonde el mandatario argentino se encuentra en visita privada para dar charlas, insultar a sus anfitriones y violentar a periodistas locales.
Al iniciar su encendida alocución, el Presidente no tuvo mejor idea que volver a criticar y hasta a insultar al mandatario español, Pedro Sánchez, a quien calificó como “impresentable dictador” y pidiendo a los presentes “sacar a los socialistas a patadas" en las elecciones nacionales de España del próximo 29 de noviembre.
Además reivindicó su relación con el ultraderechista Santiago Abascal, líder del neofascista Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular, a quienes atribuyó “ideas sanas y positivas”.
Las irónicas respuestas de Pedro Sánchez
El titular del gobierno español, por su parte, respondió con ironía a los insultos de Milei, utilizando las redes sociales para reconocerse “zurdo a mucha honra” y escuchando una canción de Lali Espósito, quien por alguna ocultada razón tanto irrita al jefe de Estado argentino.
En principio, Sánchez publicó un breve video en el que reivindicó su adhesión al socialismo, considerándose como "zurdo y a mucha honra", teniendo en cuenta que Milei es un habitué del adjetivo “zurdo” como insulto y, generalmente, como todo argumento para descalificar violentamente a quien no piense como él.
En ese video enumera algunos de los logros de su gobierno, como haber aumentado las pensiones, haber dado más tiempo a madres y padres para disfrutar de sus hijos o defender el derecho al aborto.
Pocas después, el español publicó en X otro posteo que incluye una foto de su teléfono celular en el que suena el tema “Fanático”, la canción de Lali con indirectas bastante directas para Milei. "Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió Sánchez.
La respuesta de la Cancillería española
La Cancillería española también se pronunció sobre los ataques de Javier Milei a su par español, Pedro Sánchez, al calificar sus insultos como “calumnias” y el proceder del mandatario argentino como "indigno".
"El Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del gobierno, a España y a los españoles", sostiene esa cartera mediante un comunicado.
"España es una nación soberana que no acepta injerencias externas, ni ataques e injurias a su presidente y a sus instituciones elegidas, libre, democrática y soberanamente, ni tolera que nadie enturbie nuestra convivencia pacífica y democrática", enfatiza.
Y advierte que "es indigno que una persona que ostenta la más alta jefatura de una nación hermana realice visitas a nuestro país con el único objetivo de intentar fomentar un clima de polarización y violencia entre españoles y entre naciones hermanas como son la española y la argentina".
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