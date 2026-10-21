Milei insultó a una periodista española en Madrid y su custodia empujó a un trabajador de prensa de El País
El Presidente y su personal de seguridad protagonizaron los incidentes en la previa a un desayuno informativo en el Real Casino de la capital ibérica.
El presidente, Javier Milei, insultó a una periodista de la Cadena SER durante su visita a Madrid, calificándola de "corta intelectualmente y miserable política".
El tenso episodio ocurrió en la entrada del Real Casino de Madrid, donde el mandatario participó en un desayuno informativo.
La cronista española Julia Molina le preguntó a Milei si consideraba que su presencia en España incomodaba a sus aliados de la derecha local, el Partido Popular (PP) y Vox, dado que ningún líder de estas fuerzas programó reuniones ni fotos oficiales con él en esta ocasión.
Ante la consulta, Milei respondió de forma agresiva: "Esa me parece una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso".
La periodista agredida relató en posteriores entrevistas radiales que el equipo de custodia de Milei actuó de forma "bastante dura" y empujó a un trabajador de El País. Además, destacó que en España "no están acostumbrados a este nivel de violencia verbal por parte de un presidente"
Durante el mismo evento, Milei también arremetió contra la prensa argentina, tildando de "corruptos" a periodistas del Grupo Clarín.
El exabrupto provocó un fuerte revuelo y repudio generalizado en las principales señales locales de España, con informes críticos en cadenas como Televisión Española (RTVE), La Sexta y la propia Cadena SER.
Video: el insulto de Javier Milei a una periodista española en Madrid
Javier Milei llamó "impresentable dictador" a Pedro Sánchez y pidió "sacar a los socialistas a patadas"
El presidente Javier Milei volvió a escalar su enfrentamiento con Pedro Sánchez y el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y se metió de lleno en la campaña política española. Durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid, calificó al jefe del gobierno español de “impresentable dictador”, lo acusó de corrupción y llamó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.
“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó el mandatario libertario.
El mandatario argentino también apuntó contra la política migratoria del Gobierno español y vinculó la llegada de inmigrantes con intereses electorales. En particular, se refirió a los episodios registrados en Ceuta durante julio y acusó a la izquierda de fomentar una “invasión”.
“Cada inmigrante es un voto”, sostuvo Milei, al cuestionar las decisiones del Ejecutivo español. Según su interpretación, la combinación entre el estancamiento económico y la política migratoria constituye un factor de deterioro para el futuro del país europeo.
Y extendió sus críticas a los partidos de izquierda de Europa, a los que responsabilizó por el “estancamiento brutal” de la economía del continente. También cuestionó la intervención estatal en el mercado inmobiliario español y sostuvo que las regulaciones gubernamentales agravan los problemas de acceso a la vivienda.
Durante su intervención, Milei reivindicó su relación con el ultradrechsita Santiago Abascal, líder de Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. A ambos les atribuyó “ideas sanas y positivas” para sacar a España de la decadencia.
Sin embargo, en esta oportunidad no habrá una reunión presencial con Abascal. El dirigente de Vox le comunicó previamente que continuaría con sus actividades de campaña en Galicia y Asturias. Tiene previsto en cambio reunirse por la tarde con Ayuso, en un encuentro institucional en Madrid.
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