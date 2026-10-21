Milei insultó a una periodista española en Madrid y su custodia empujó a un trabajador de prensa de El País

Durante el mismo evento, Milei también arremetió contra la prensa argentina, tildando de "corruptos" a periodistas del Grupo Clarín.

El exabrupto provocó un fuerte revuelo y repudio generalizado en las principales señales locales de España, con informes críticos en cadenas como Televisión Española (RTVE), La Sexta y la propia Cadena SER.

Video: el insulto de Javier Milei a una periodista española en Madrid

Javier Milei llamó "impresentable dictador" a Pedro Sánchez y pidió "sacar a los socialistas a patadas"

El presidente Javier Milei volvió a escalar su enfrentamiento con Pedro Sánchez y el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y se metió de lleno en la campaña política española. Durante su participación en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid, calificó al jefe del gobierno español de “impresentable dictador”, lo acusó de corrupción y llamó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas” en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

“España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó el mandatario libertario.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Nueva Economía Forum 2026, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. https://t.co/TwmNG6UvQK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 21, 2026

El mandatario argentino también apuntó contra la política migratoria del Gobierno español y vinculó la llegada de inmigrantes con intereses electorales. En particular, se refirió a los episodios registrados en Ceuta durante julio y acusó a la izquierda de fomentar una “invasión”.

“Cada inmigrante es un voto”, sostuvo Milei, al cuestionar las decisiones del Ejecutivo español. Según su interpretación, la combinación entre el estancamiento económico y la política migratoria constituye un factor de deterioro para el futuro del país europeo.

Y extendió sus críticas a los partidos de izquierda de Europa, a los que responsabilizó por el “estancamiento brutal” de la economía del continente. También cuestionó la intervención estatal en el mercado inmobiliario español y sostuvo que las regulaciones gubernamentales agravan los problemas de acceso a la vivienda.

Sí, soy zurdo.#ZurdosYOrgullosos#ZurdasYOrgullosas https://t.co/VTGKqR9Mjg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 21, 2026

Durante su intervención, Milei reivindicó su relación con el ultradrechsita Santiago Abascal, líder de Vox, y con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y referente del Partido Popular. A ambos les atribuyó “ideas sanas y positivas” para sacar a España de la decadencia.

Sin embargo, en esta oportunidad no habrá una reunión presencial con Abascal. El dirigente de Vox le comunicó previamente que continuaría con sus actividades de campaña en Galicia y Asturias. Tiene previsto en cambio reunirse por la tarde con Ayuso, en un encuentro institucional en Madrid.