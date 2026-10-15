Ley de Financiamiento Universitario: la Justicia suspendió las multas al Gobierno
La decisión, en simultáneo con la Marcha Federal Universitaria, responde a que la Cámara de Apelaciones aceptó tratar un recurso interpuesto por el Gobierno.
Por Vanesa Petrillo
En una jornada marcada por la masiva 5° Marcha Federal Universitaria, la Cámara de Apelaciones decidió suspender las sanciones económicas que pesaban sobre el Gobierno Nacional por el incumplimiento en la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida judicial se tomó en simultáneo con las movilizaciones al aceptar tratar un recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo, lo que frena temporalmente la aplicación de astreintes mientras el tribunal evalúa el fondo de la apelación presentada por el Estado.
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