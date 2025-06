LN+ echó a periodista libertario que descorchó un espumante por la condena a Cristina Kirchner: "No entiendo"

En stream, Díaz Cueto se mostró exaltado y eufórico, tras descorchar un espumante al grito de "se confirmó la condena", para luego agradecerle a "la Justicia".

"Le terminaron diciendo que sienten que su discurso es muy libertario y que es un momento muy peligroso para estar en la calle con ese discurso", insistió De Brito en su programa, antes de mostrar el testimonio del despedido.

En charla con LAM, el periodista dijo que fue "sorpresivo" su despido. "Entiendo que son procesos. Estaba muy contento haciendo mi laburo. Hoy me citaron para contarme esta situación. Será un proceso para saber qué hice mal", contó.

Sobre el video descorchando el champagne, el libertario argumentó que su familia "la pasó muy mal durante el kirchnerismo", y justificó: "Cuando descorché lo hizo con ingenuidad, porque estoy contento porque hay Justicia en general. Y además son mis redes, es algo personal. Quizás molestó eso, pero no lo tengo claro. No tengo claro por qué no estoy más".

"Me dijeron que la calle está muy caliente, pero yo nunca tuve un problema en la calle", reveló el cronista, que insistió en que no entiende el porqué de su desvinculación del canal. Lo cierto es que, como dice el dicho, para Díaz Cueto fueron noches alegres pero mañanas tristes.