Lula da Silva aseguró que Cristina Kirchner "lloró" cuando hablaron por teléfono

La declaración generó repercusión en la política argentina, en especial porque se da en un contexto de tensión diplomática entre los gobiernos de Javier Milei y Lula da Silva. La inminente llegada del mandatario brasileño a la Argentina, prevista para el 3 de julio, coincide con la finalización del mandato pro témpore de Milei al frente del Mercosur, lo que obligará a un encuentro protocolar entre ambos.

El mandatario tiene previsto llegar a Buenos Aires el jueves 3 de julio para participar de la cumbre del Mercosur. En ese encuentro recibirá la presidencia pro témpore del bloque regional de manos de Javier Milei. También asistirán los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; y se espera la presencia de Luis Arce, presidente de Bolivia, que se suma como miembro pleno. Se baraja, además, una posible visita del presidente chileno Gabriel Boric.

Aunque aún no está confirmada una reunión bilateral entre Lula y Milei, la expectativa es alta, especialmente por las tensiones que se han evidenciado entre ambos gobiernos en los últimos meses.

Cristina Kirchner habló a la militancia congregada en Parque Lezama en el Día de la Bandera

De San José 1111 a Parque Lezama, que es un lugar lindísimo", comenzó diciendo Cristina en un mensaje grabado para la militancia. "A las 3 de la mañana me desperté con ruidos que parecían chapas que arrastraban en la calle. A mí casa fue la Policía Federal, comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta y capaz de cualquier cosa, su historial lo demuestra. Integró todos los gobiernos que provocaron grandes problemas al país y grandes dolores a los argentinos... De la Rúa, Macri, y ahora, el de Milei... mamita, qué currículum", apuntó la exmandataria.

"Lo de traer a la Federal lo hizo sin orden judicial y con un claro y único objetivo de provocar conflicto y caos, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido, porque todas las manifestaciones de estos días, incluso la increíble y multitudinaria movilización que desbordó Plaza de Mayo del 18J, se realizaron en paz y con perfecto orden", continuó. Y sumó: "Esta claro entonces que el objetivo era y es caos y conflicto en la calle, protagonismo para ella... esa mujer quiere mucho protagonismo porque, en el fondo y al igual que Macri es una gran y absoluta fracasada, nunca llegó a ninguna parte, pero provocó dolor y daño", siguió.

Seguidamente, la referente política se refirió al Gobierno nacional y a su fuerte ajuste en la población: "Estos vinieron a hablarnos de futuro y sólo nos traen lo peor del pasado. Es un modelo insostenible en la práctica y en los hechos. Un modelo que, indefectiblemente, tarde o temprano se cae", sentenció.

"Podrán mandar a la Federal y demás, pero no sé qué problema piensan solucionar. La gente no come policías ni tampoco come a Cristina presa, la gente quiere comer pan, fideos, harina, comprarse algo, tener futuro. Pero tengan claro, tarde o temprano este modelo se cae", reiteró.

Con motivo de la fecha patria del día, aseguró que Manuel Belgrano era su prócer favorito, porque era un abogado y economista que se convirtió en soldado para defender la Patria. En ese sentido, sostuvo: "Hoy, como ese entonces, la Patria, que no es ni más ni menos que el pueblo mismo, también una vez más necesita ser defendida".

"Por eso, sepamos que esta nueva etapa exige nuevas actitudes y exige también mucha sabiduría, mucha creatividad, mucha templanza y mucho, pero mucho coraje para organizar y para volver, por eso, compatriotas, compañeros, compañeras, feliz Día de la Bandera, viva Belgrano y viva la Patria", cerró el mensaje inicial, aunque volvió con algo más.

Con el objetivo de evitar provocaciones, Cristina pidió a la militancia que ya no asista a su casa: "Nos despedimos acá y no va a faltar oportunidad para volvernos a ver".