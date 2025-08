Margarita Barrientos desmintió a Javier Milei: "La gente no llega a fin de mes y viene a los comedores"

Y analizó: “Si no aumentan los sueldos, ¿cómo va a llegar la gente a fin de mes? Un jubilado no llega ni a una semana. Hay que conocer la realidad para analizar que la gente no llega y menos con el sueldo que tiene”.

Por el contrario, indicó que no aumentó la cantidad de gente que asiste a los comedores, sino que “se mantiene un número muy estable”. Informó que, entre la sede de su fundación en la provincia de Santiago del Estero y el comedor Los Piletones en Villa Soldati, alimentan diariamente a aproximadamente 9 mil personas de todas las edades, donde se les brinda desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Hace algunas semanas, Barrientos informó que tuvo que cerrar un comedor en Cañuelas ante la ayuda: “Todavía hay muchos problemas en algunos comedores por la falta de alimentos”, indicó y adelantó: “Dicen que a partir del 18 de este mes vamos a tener noticias”.

margarita barrientos

El presidente Javier Milei cerró el lunes un evento de la Fundación Faro que se desarrolló en Puerto Madero, donde expuso que "sacar al país adelante" puede llegar a tardar "40 años". A su vez, negó que los argentinos tengan problemas para llegar a fin de mes con plata en sus bolsillos.

"Ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes. Convengamos que está claro que la frase suena muy interesante para ponerse sensiblero, pero es muy interesante, porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena da cadáveres", argumentó el mandatario. "Es una pelotudez", insistió.

milei

En el mismo sentido, Milei sostuvo que esa queja sobre un salario insuficiente "es un insulto a los que hacen un esfuerzo por la vía honesta", y apuntó: "Esa vida, los kukas y el periodismo no la conocen".

En otro tramo de su disertación, el Presidente volvió a acudir al relato de paciencia con la espera de que la economía repunte, aunque con un margen cada vez más extenso. "Tenemos que tener claro que, pese a todos estos logros mayúsculos, sacar adelante al país va a llevar tiempo. No nos vamos a convertir en un país desarrollado de un momento a otro. El proceso puede tardar 30, 35 o 40 años", señaló.

"Los kukas, parece que nos hubieran dejado en Suiza, y nosotros generamos una masacre. Cuando en realidad los que destruyeron y se consumieron al capital, empobreciendo a la gente, fueron ellos", sostuvo Milei.