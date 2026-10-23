No cierran los números del recital de Javier Milei: el informe de C5N sobre la trama de presuntos retornos
La familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina, vuelve a quedar bajo la lupa de la justicia por sus vínculos con el presidente libertario.
La Justicia avanza en una investigación penal para determinar si la familia propietaria de la Droguería Suizo Argentina financió de forma irregular el alquiler y la producción técnica del Movistar Arena para el acto encabezado por el presidente Javier Milei el pasado 6 de octubre de 2025.
Aquel evento, en el que se presentó el libro "La construcción del milagro" y que incluyó un recital de "La Banda Presidencial", vuelve a quedar en la mira judicial por presuntas dádivas y retornos estatales.
Los nuevos detalles sobre la trama de financiamiento fueron revelados por la periodista Felicitas Bonavitta en la pantalla de C5N, exponiendo ramificaciones que conectan a la firma farmacéutica con la causa por pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la propia Casa Rosada.
Filtración de audios y un pago en efectivo a la editorial
La maniobra salió a la luz tras la filtración de audios extraídos del teléfono celular de Florencia Pérez Roldán, relacionista pública de la Suizo Argentina.
En el material grabado, la empresaria vincula de manera directa a la familia Kovalivker —dueños de la droguería— con la entrega de al menos 70.000 dólares en efectivo a Andrés Mego, titular de la editorial Hojas del Sur y organizador del show político y musical del mandatario.
Mego guarda una relación cercana con las partes involucradas: es el editor de los últimos libros publicados por Milei y mantiene lazos comerciales con la familia Kovalivker a través de la edición de textos de Eduardo Kovalivker.
Sospechas de retornos: aumento de facturación estatal y denuncia judicial
Las sospechas sobre el financiamiento privado cobran mayor gravedad al contrastar los números de la empresa contratista. En 2024, la Suizo Argentina facturó acuerdos con el Estado por $3.900 millones, mientras que en 2025 esa cifra se disparó a $108.000 millones, a pesar de que el entonces vocero Manuel Adorni había calificado el acto de Milei como un acontecimiento estrictamente privado costeado por la editorial.
Ante este escenario, el abogado Yamil Castro Bianchi formalizó una presentación judicial para investigar si la maniobra constituye el delito de dádivas. En diálogo con Felicitas Bonavitta en C5N, el letrado dio precisiones sobre el monto total del despliegue.
"Lo que yo estoy pidiendo que se investigue ahí es una trazabilidad, una dádiva, donde un empresario con vínculos muy aceitados con el Gobierno, por ser proveedor, entrega dinero, que podría ser un retorno", sostuvo Castro Bianchi.
Asimismo, detalló los costos reales del evento en el estadio cerrado. "Se habla de u$s100.000 en lo que respecta al alquiler del Movistar Arena y entre u$s300.000 y u$s500.000 en lo que tiene que ver con iluminación y sonido. Estamos hablando de un total de medio millón de dólares, un dinero que la editorial no tenía y que no sabemos quién lo financió", concluyó.
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