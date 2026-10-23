No cierran los números del recital de Javier Milei: el informe de C5N sobre la trama de presuntos retornos

Mego guarda una relación cercana con las partes involucradas: es el editor de los últimos libros publicados por Milei y mantiene lazos comerciales con la familia Kovalivker a través de la edición de textos de Eduardo Kovalivker.

Los vínculos de Javier Milei con la familia dueña de la Droguería Suizo Argentina.

Sospechas de retornos: aumento de facturación estatal y denuncia judicial

Las sospechas sobre el financiamiento privado cobran mayor gravedad al contrastar los números de la empresa contratista. En 2024, la Suizo Argentina facturó acuerdos con el Estado por $3.900 millones, mientras que en 2025 esa cifra se disparó a $108.000 millones, a pesar de que el entonces vocero Manuel Adorni había calificado el acto de Milei como un acontecimiento estrictamente privado costeado por la editorial.

Ante este escenario, el abogado Yamil Castro Bianchi formalizó una presentación judicial para investigar si la maniobra constituye el delito de dádivas. En diálogo con Felicitas Bonavitta en C5N, el letrado dio precisiones sobre el monto total del despliegue.

"Lo que yo estoy pidiendo que se investigue ahí es una trazabilidad, una dádiva, donde un empresario con vínculos muy aceitados con el Gobierno, por ser proveedor, entrega dinero, que podría ser un retorno", sostuvo Castro Bianchi.

Asimismo, detalló los costos reales del evento en el estadio cerrado. "Se habla de u$s100.000 en lo que respecta al alquiler del Movistar Arena y entre u$s300.000 y u$s500.000 en lo que tiene que ver con iluminación y sonido. Estamos hablando de un total de medio millón de dólares, un dinero que la editorial no tenía y que no sabemos quién lo financió", concluyó.