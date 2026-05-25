Los vínculos de la familia Kovalivker con Milei y sus "shows" musicales: miles de dólares y audios filtrados

La sombra de la Suizo Argentina en el escenario presidencial

La hipótesis judicial apunta a que una firma independiente de bajo costo como Hojas del Sur, dirigida por Andrés Mego, difícilmente hubiese podido absorber semejante erogación de divisas en un contexto de crisis editorial.

Según las denuncias que tramitan en el Juzgado Federal Número 3, a cargo del doctor Daniel Rafecas, el verdadero financista en las sombras habría sido Eduardo Kovalivker, el magnate farmacéutico que lidera la droguería Suizo Argentina, de acuerdo con una investigación de Data Clave.

Eduardo Kovalivker

La relación entre Kovalivker y el universo libertario se habría estructurado a través del escritor y ensayista Nicolás Márquez. De acuerdo con las investigaciones, el empresario —aficionado a la poesía y a la historia militar— comparte con Milei una profunda admiración por el cuerpo de Granaderos de San Martín y publica sus propias obras bajo el mismo sello editorial.

Originalmente, el dueño de la Suizo Argentina iba a subir al escenario del Movistar Arena junto al Presidente para presentar su propio libro histórico.

Sin embargo, un imprevisto alteró los planes: dos meses antes del recital, en agosto de 2025, estalló el denominado "Escándalo ANDIS", una causa judicial que investiga millonarios desfalcos y retornos ilegales en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde la droguería familiar aparece como una pieza medular en la provisión de medicamentos al Estado.

Maniobras y audios filtrados

La presunta maniobra de ocultamiento y la estrecha relación entre los empresarios y el poder político quedaron expuestas a partir de una ampliación de denuncia presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi. La última prueba documental se basa en una serie de audios de origen periodístico atribuidos a Florencia Pérez Roldán, la encargada de prensa y relacionista pública personal de Eduardo Kovalivker.

En las grabaciones, la mujer detalla con llamativa crudeza cómo se habría gestado el financiamiento del show y la desesperación de la familia millonaria —conocida por ostentar colecciones privadas de automóviles Ferrari y Porsche ingresados de manera espuria a través de Montevideo— al enterarse de los allanamientos policiales en sus domicilios de Avenida del Libertador y en barrios privados de la zona norte:

"A mí me dijo L.G. que el Movistar sale cerca de 150.000 dólares. Pero él le dio fácil 70.000. Fue antes de que estallara todo este quilombo... Después el hijo y yo lo bajamos de un hondazo [del escenario] porque explotó todo", detalla la voz atribuida a la relacionista pública en los audios que analiza la Justicia.

Asimismo, los registros exponen el presunto pánico de los Kovalivker ante el avance de las fuerzas federales. Según el relato de la empleada de prensa, el patriarca de la familia "tiró su teléfono celular al río" y cambiaron de dispositivo reiteradas veces en una semana para borrar evidencias.

En tanto, reconstruyó con tono de burla la accidentada huida de uno de los hijos del empresario, Emanuel Kovalivker, interceptado por la policía con 260.000 dólares en efectivo dentro de su vehículo: "Emanuel no tiene mejor idea que sacar la plata de la caja fuerte... se fue directo al country del hermano y ahí le pesquisan el auto. Son Tonto y Retonto".

La tipificación del delito en Comodoro Py

Ante las pruebas recolectadas que sugieren que el mecenas oculto del festival de rock presidencial fue un contratista directo del Estado con severas denuncias a cuestas, la Justicia evalúa el encuadre de la conducta de Javier Milei y los empresarios bajo los artículos 256, 265 y 266 del Código Penal de la Nación. Estos apartados regulan y sancionan los delitos de: