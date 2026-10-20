Paro de subtes: liberaron a Néstor Segovia pero la paralización total del servicio continúa
El secretario general de los metrodelegados fue excarcelado tras ser notificado de su causa. Sin embargo, el gremio ratificó el paro de subtes.
En medio del paro de subtes, la Justicia dispuso la liberación de Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). A pesar de esta decisión, la conducción sindical confirmó que la sorpresiva medida continuará activo en todas las trazas de la Ciudad de Buenos Aires.
La liberación de Segovia y la situación de los demás detenidos
El conflicto gremial, originado en la estación cabecera Juan Manuel de Rosas de la Línea B por una protesta que incluyó la apertura de puertas de emergencia y molinetes, derivó en múltiples arrestos por parte de la División Subtes de la Policía de la Ciudad.
Con el correr de las horas, la situación judicial de los distintos involucrados comenzó a definirse:
- Néstor Segovia: el líder de los metrodelegados fue notificado formalmente sobre la formación de una causa en su contra por el delito de "resistencia a la autoridad" y, tras ese procedimiento judicial, fue puesto en libertad.
- Delegados aún apresados: los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, acusados de entorpecer el trabajo policial, continúan alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita a la espera de lo que ordene la Fiscalía. Ambos enfrentarán una audiencia de intimación de los hechos este miércoles 21 de octubre.
- El inicio de la tensión: el metrodelegado Sebastián Carrizo, quien inició la medida de fuerza abriendo los accesos gratuitos para los usuarios, se atrincheró en una oficina de la estación tras la orden de detención dictada por la Unidad Fiscal Norte.
Por qué sigue el paro de subtes en todas las líneas
Pese a la excarcelación de su secretario general, la organización gremial mantiene una postura intransigente. A través de sus vías de comunicación oficiales, los metrodelegados advirtieron que la paralización total de las líneas A, B, C, D, E, H y el Premetro (interrumpidas desde las 10 de la mañana) se mantendrá vigente hasta que se concrete la liberación de todos los compañeros que continúan bajo arresto.
Te puede interesar
Dejá tu comentario