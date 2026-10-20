Paro de subtes: liberaron a Néstor Segovia pero la paralización total del servicio continúa

Néstor Segovia: el líder de los metrodelegados fue notificado formalmente sobre la formación de una causa en su contra por el delito de "resistencia a la autoridad" y, tras ese procedimiento judicial, fue puesto en libertad.

el líder de los metrodelegados fue notificado formalmente sobre la formación de una causa en su contra por el delito de "resistencia a la autoridad" y, tras ese procedimiento judicial, fue puesto en libertad. Delegados aún apresados: los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, acusados de entorpecer el trabajo policial, continúan alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita a la espera de lo que ordene la Fiscalía. Ambos enfrentarán una audiencia de intimación de los hechos este miércoles 21 de octubre.

los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, acusados de entorpecer el trabajo policial, continúan alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita a la espera de lo que ordene la Fiscalía. Ambos enfrentarán una audiencia de intimación de los hechos este miércoles 21 de octubre. El inicio de la tensión: el metrodelegado Sebastián Carrizo, quien inició la medida de fuerza abriendo los accesos gratuitos para los usuarios, se atrincheró en una oficina de la estación tras la orden de detención dictada por la Unidad Fiscal Norte.

Por qué sigue el paro de subtes en todas las líneas

Pese a la excarcelación de su secretario general, la organización gremial mantiene una postura intransigente. A través de sus vías de comunicación oficiales, los metrodelegados advirtieron que la paralización total de las líneas A, B, C, D, E, H y el Premetro (interrumpidas desde las 10 de la mañana) se mantendrá vigente hasta que se concrete la liberación de todos los compañeros que continúan bajo arresto.