Quién es Pablo Ansaloni, el diputado libertario cuyo hijo quedó implicado en una brutal golpiza en patota

Su pasado combina poder gremial, escándalos judiciales y discursos discriminatorios. En 2019, su chofer fue asesinado por sicarios que, según determinó la Justicia, lo buscaban a él.

Por entonces, Ansaloni, hombre del recordado Momo Venegas, intentaba convertirse en secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), gremio del que fue hombre fuerte durante años y desde donde manejó la poderosa obra social Osprera, gestión que lo dejó con una causa judicial abierta por asociación ilícita y desvío de fondos, se lo acusa de haber malversado más de 10,5 millones de pesos mediante facturación trucha.

Además, fue desplazado de la conducción de dicha obra social tras emitir declaraciones antisemitas en un video que se viralizó en 2021: “Estamos más unidos que nunca, nadie que no tiene que ver con nuestra provincia. O por ahí son como los judíos, que no tienen patria”, manifestaba. Esto generó gran revuelo, principalmente dentro de LLA y fue Carlos Maslatón uno de los primeros en denunciar su inclusión en las listas libertarias: “Le avisé a Javier Milei que no metiera ni neonazis ni antijudíos en las listas. Pero no hay caso”, manifestó.

Piden la detención del hijo de un diputado por la brutal golpiza a un adolescente en Colón

A una semana de la brutal golpiza en patota que dejó a un joven de 17 años gravemente herido y hospitalizado en la localidad de Colón, en la provincia de Buenos Aires, la Justicia local solicitó la detención de Gino Ansaloni, hijo del diputado nacional y sindicalista Pablo Miguel Ansaloni, mientras buscan a un cuarto sospechoso.

La fiscal del caso, Magdalena Brandt, titular de la UFI N°1 de Colón, imputó a Anseloni hijo por el delito de tentativa de homicidio, lo que fue ratificado por el juez del caso, César Solazzi.

Brandt también busca a un cuarto sospechoso, señalado por la víctima, del que se desconoce su nombre y, según la denuncia, participó de la agresión. Sin embargo, no quedó filmado en las cámaras de vigilancia que registraron la brutal golpiza.

El hecho ocurrió el pasado 15 de junio a la salida del boliche "Porteño", ubicado en la calle 16, entre 47 y 48, de la localidad bonaerense de Colón, luego de que los patovicas del lugar expulsaran a los implicados y a la víctima, identificada como Guido Ruiz, de 17 años.

Tras el ataque, la víctima tuvo que ser hospitalizada. “Tiene varias lesiones graves: fractura de nariz, una en la mandíbula con pérdida de dos piezas dentarias, un traumatismo en un ojo y muchos golpes por todo el cuerpo”, contó la hermana de Ruiz.

El ataque inicial involucró a tres individuos que golpearon repetidamente al adolescente, a quienes luego se sumaron otras cuatro personas, aunque sin participar directamente en la agresión física.

La magnitud de la agresión llevó a la hermana a expresar su indignación: "Intentaron matarlo. Son unos asesinos e inhumanos. Tranquilamente podrían haber terminado con una vida. Nadie lo ayudó, lo dejaron en el piso. Quedó inconsciente y no sabe cómo llegó a mi casa", manifestó con desesperación.