Luis Enrique apuntó contra los sudamericanos y su visión del Mundial de Clubes: "Muy preocupados"

El ex seleccionador de España y ex entrenador del Barcelona también señaló que el alto nivel del fútbol sudamericano está fuera de discusión, aunque remarcó que “los jugadores van a Europa a jugar en los mejores equipos” y consideró innecesario ese afán comparativo: “Los veo muy preocupados por eso y no los entiendo”.

Las declaraciones se dieron en la antesala del cruce clave que PSG tendrá frente al Seattle Sounders, donde buscará asegurarse la clasificación a los octavos de final del torneo que se disputa en Estados Unidos y que viene demostrando muchas sorpresas desde el comienzo de la fase de grupos.

Luis Enrique apuntó contra los sudamericanos y su visión del Mundial de Clubes: "Los veo muy preocupados"

PSG vs. Seattle Sounders: posibles formaciones

: Stefan Frei; Kalani Kossa-Rienzi, Jonathan Bell, Jackson Ragen, Reed Baker-Whiting; Obed Vargas, Cristian Roldan; Paul Rothrock, Albert Rusnak, Pedro De La Vega; Daniel Musovski. : Brian Schmetzer. PSG: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Willian Pacho, Beraldo, Lucas Hernández; Senny Mayulu, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos, Désiré Doué. DT: Luis Enrique.