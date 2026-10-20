Rodrigo de Loredo apeló al clásico DeLorean de "Volver al Futuro" para lanzar su candidatura a gobernador
El diputado radical presentó su nuevo espacio político con un despliegue audiovisual pensado para impactar en las redes y proyectar su campaña de 2027 con reacciones dispares.
El diputado nacional y referente radical que aspira a ser gobernador, volvió a irrumpir en el mapa político cordobés con un potente despliegue audiovisual pensado para impactar en las redes sociales. A través de un spot que tiene como protagonista al icónico automóvil futurista de la saga cinematográfica "Volver al futuro", el dirigente oficializó el lanzamiento de su nuevo sello político, "Hacer el Futuro", proyectando sus aspiraciones ejecutivas de cara a las elecciones provinciales de 2027.
La pieza publicitaria explora el juego de palabras entre el nombre de la máquina del tiempo y el propio apellido del legislador, en una maniobra comunicacional que apela al dinamismo visual. En las imágenes se observa al vehículo recorrer puntos estratégicos de las calles cordobesas hasta frenar y dejar ver la inscripción "DeLorean 2027", sellando la propuesta con una estética cinematográfica distante de las convocatorias tradicionales.
Tal vez no hubiera estado de más que el legislador se aprendiera el libreto del comercial, como para no aparecer todo el tiempo leyendo y demostrando sus pocas dotes histriónicas.
Además el diputado radical que coquetea con los libertarios y hasta con el experonista devenido en líder del Frente Cívico critica desde el texto a los políticos que van saltando de partido.
Una marca propia para saltar el cerco partidario
El movimiento busca marcar distancia de los encuadres rígidos de la Unión Cívica Radical y de las tensiones internas de la oposición provincial. Con "Hacer el Futuro", de Loredo repite la fórmula de construir una identidad visual propia para interpelar al electorado independiente y posicionarse tempranamente como la principal alternativa de recambio frente al oficialismo provincial.
La aparición del automóvil por las calles de la capital provincial generó sorpresas y una inmediata viralización en plataformas digitales, reavivando el debate político en el escenario local. Tras la difusión de las imágenes, desde los distintos sectores de la oposición cordobesa comenzaron a medirse los movimientos de cara a la reconfiguración de las alianzas, mientras el dirigente radical apuesta por sostener el protagonismo mediático a fuerza de producciones innovadoras.
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