Rodrigo de Loredo apeló al clásico DeLorean de "Volver al Futuro" para lanzar su candidatura a gobernador

El diputado nacional y referente radical que aspira a ser gobernador, volvió a irrumpir en el mapa político cordobés con un potente despliegue audiovisual pensado para impactar en las redes sociales. A través de un spot que tiene como protagonista al icónico automóvil futurista de la saga cinematográfica "Volver al futuro", el dirigente oficializó el lanzamiento de su nuevo sello político, "Hacer el Futuro", proyectando sus aspiraciones ejecutivas de cara a las elecciones provinciales de 2027.