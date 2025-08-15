Sorpresivamente, Rodrigo de Loredo rechazó ser candidato de Javier Milei: "A un cordobés no le pedís sumisión"

El diputado repasó y destacó los supuestos logros del Gobierno libertario al mismo tiempo que confirmaba su rechazo a sumarse al oficialismo.

“No puedo cumplir esos requisitos. Dudo que la obsecuencia y la sumisión sean constructivas. Me parecen comportamientos débiles o tibios. Estaba dispuesto a acompañarlos en la lista, pero no ha cualquier precio. No acepto la invitación. Hay un mandato social para que los políticos no se aferren a los cargos. No va a ser la primera vez que rechazo uno”, dijo De Loredo antes de desearle buena suerte al Gobierno de Milei y ratificar que peleará por el Gobierno provincial en 2027.

La negativa de De Loredo subraya las tensiones y las condiciones en las negociaciones de alianzas de cara a los comicios.