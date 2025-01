Rodrigo De Loredo busca un lugarcito entre los libertarios y la UCR salió a cruzarlo con dureza

rodrigo de loredo

En un duro comunicado titulado "El radicalismo no tiene dueño", dirigentes de la UCR de Córdoba encabezados por Carlos Becerra -ex secretario General de la Presidencia de Raúl Alfonsín- y Ramón Mestre, ex intendente de la capital cordobesa, le pusieron un límite a la ambición de De Loredo, que ya sufrió una ruptura en el bloque de la Cámara de Diputados, de acercarse cada vez más al mundo libertario.

"Rodrigo De Loredo, atribuyéndose una representación que no posee, ha hecho declaraciones en nombre del radicalismo, por lo que desconocemos su autoridad para emitirlas y denunciamos que, con ellas, está estafando al electorado", arranca el comunicado que, sostiene sin ambages, que el diputado "se arrastra hasta las oficinas del Poder Ejecutivo".

El escándalo estalló cuando De Loredo le pidió a Milei que incluya el Presupuesto 2025 en el temario a tratarse en sesiones extraordinarias y aseguró que el radicalismo lo votaría "a libro cerrado".

camara diputados de la nacion.jpg

El comunicado señala además que De Loredo "afirmó que el radicalismo tiene un plan A, que es formalizar una alianza con La Libertad Avanza, fuerza política inscripta en el neofascismo internacional. Tiene un plan B, que sería una alianza con algunos sectores del PRO. También salimos al cruce de esta posibilidad, en razón de que Mauricio Macri, principal referente de ese partido, se ha entregado sin condiciones al partido gobernante, y en Córdoba, en su gran mayoría, forman parte del oficialismo".

Y sigue: "No estamos dispuestos a cambiar los cuadros de la vitrina, no estamos dispuestos a entregar la lucha de los que nos precedieron, entregándonos a la dádiva de un poquito del calor del poder. Hace sólo cuatro días recordábamos en homenaje a Arturo Illia, que, en momentos mucho más difíciles para la Argentina, supo mantener sus banderas incólumes".

El comunicado completo

En el día de ayer, ante todos los medios de comunicación a los que tuvo alcance, afirmó que el radicalismo tiene un plan A, que es formalizar una alianza con La Libertad Avanza, fuerza política inscripta en el neofascismo internacional, que en la Argentina viene aplicando un modelo que ha asentado el equilibrio fiscal sobre los hombros de los jubilados argentinos, sobre el retaceo ilegal de los fondos que les corresponden a las Provincias, sobre la liquidación de la posibilidad de la movilidad social que genera la educación pública, sobre la vida de los enfermos de cáncer en particular y de la salud en general con la negación ilegal de medicamentos y demás prestaciones.

En definitiva, sobre los más vulnerables, marchando hacia una sociedad jerarquizada en la que el pobre está condenado a seguir siendo pobre y sin esperanzas; un proyecto de sociedad en la que ningún radical pudo ni puede avalar, sino saliéndose por completo de su mandato histórico, sus ideales y principios. Ha agregado que, si este plan le fallara, porque depende exclusivamente del presidente Milei, tiene un plan B, que sería una alianza con algunos sectores del PRO.

lousteau de loredo.jpg Martín Lousteau vs. Rodrigo De Loredo.

También salimos al cruce de esta posibilidad, en razón de que Mauricio Macri, principal referente de ese partido, se ha entregado sin condiciones al partido gobernante, y en Córdoba, en su gran mayoría, forman parte del oficialismo. El radicalismo ha recuperado su autonomía y no volverá a ir por detrás de fuerzas políticas que le obligan a diluir su identidad, que es la de estar siempre al lado de los más desprotegidos de la sociedad.

Rodrigo De Loredo deberá esperar a que la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, decida su derrotero para el corto, mediano y largo plazo, y en el caso de Córdoba, la que deberá respetar la decisión de la Convención, pues se trata de un Partido Nacional, también tendrá que esperar a que el Congreso Partidario, defina su política de alianzas, para que, a posterior, sean los afiliados los que decidan los candidatos.

De Loredo debe entender que, aunque su simpatía hoy esté próxima a un gobierno autoritario que no respeta la Constitución, las leyes y las instituciones, aun representa a un Partido Democrático respetuoso de sus propias normas y del sistema de partidos.

urna

Si le respondiera, debe limitarse a manifestar en nombre de su bloque parlamentario, el que también defecciona al tiempo que, distorsionando el funcionamiento del Poder Legislativo, se arrastra hasta las oficinas del Poder Ejecutivo, ofreciendo aprobaciones “a libro cerrado”, en una sumisión inédita para un partido político que ha atravesado con la firmeza de sus convicciones más de ciento treinta años en la historia argentina. Ante las ocupaciones nazis en la segunda guerra mundial, las acciones de los ocupados eran dos, o pertenecías a la resistencia exponiéndolo todo, o pertenecías al colaboracionismo poniéndote en contra de los propios para gozar de algunas prerrogativas.

Declaramos que no estamos dispuestos a cambiar los cuadros de la vitrina, no estamos dispuestos a entregar la lucha de los que nos precedieron, entregándonos a la dádiva de un poquito del calor del poder. Hace sólo cuatro días recordábamos en homenaje a Arturo Illia, que, en momentos mucho más difíciles para la Argentina, supo mantener sus banderas incólumes.

"No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender". (Arturo Ilia – 9/7/64).