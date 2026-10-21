Sergio Massa se reunió con rectores: "Tenemos que recuperar la Universidad como modelo de desarrollo"

Un diagnóstico crítico: presupuesto, salarios y fallos judiciales

Durante la reunión en la UNSAM, las autoridades universitarias expusieron los alarmantes indicadores que padece el sector. Según se precisó, desde diciembre de 2023 las Universidades Nacionales sufrieron una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal docente y no docente acumulan un deterioro superior al 30% en su poder adquisitivo. A este panorama se le suma el congelamiento de las becas estudiantiles y la paralización total de obras de infraestructura.

Asimismo, los referentes analizaron el escenario legal generado en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Pese a que la norma fue sancionada y ratificada en el Congreso de la Nación por mayoría agravada, el Gobierno Nacional ha evitado su aplicación efectiva.

Frente a esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acudió a los tribunales y obtuvo una medida cautelar —confirmada por la Corte Suprema de Justicia— que obliga al Ejecutivo a actualizar de inmediato salarios y becas. Pese al fallo y a que en primera instancia ya se declaró la inconstitucionalidad del decreto que frenó la norma, desde el sector universitario denunciaron que la sentencia continúa sin ejecutarse.