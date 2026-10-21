Sergio Massa se reunió con rectores: "Tenemos que recuperar la Universidad como modelo de desarrollo"
En plena crisis por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el líder del Frente Renovador mantuvo una cumbre con rectores de todo el país.
En medio del prolongado conflicto por el presupuesto y la vigencia de las partidas educativas, rectores y rectoras de las Universidades Nacionales mantuvieron un encuentro de trabajo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en la sede de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La reunión se enfocó en analizar la delicada situación que atraviesa el sistema superior argentino ante el receso de fondos y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo.
Durante la jornada, el exministro de Economía hizo hincapié en la necesidad estratégica de proteger las Casas de Altos Estudios como motor fundamental de equidad en el país.
"La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante. Todos sabemos lo que representa la universidad pública en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad", enfatizó Massa.
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias del vaciamiento profesional en el ámbito académico y científico: "Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país. Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo", sostuvo.
Un diagnóstico crítico: presupuesto, salarios y fallos judiciales
Durante la reunión en la UNSAM, las autoridades universitarias expusieron los alarmantes indicadores que padece el sector. Según se precisó, desde diciembre de 2023 las Universidades Nacionales sufrieron una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal docente y no docente acumulan un deterioro superior al 30% en su poder adquisitivo. A este panorama se le suma el congelamiento de las becas estudiantiles y la paralización total de obras de infraestructura.
Asimismo, los referentes analizaron el escenario legal generado en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Pese a que la norma fue sancionada y ratificada en el Congreso de la Nación por mayoría agravada, el Gobierno Nacional ha evitado su aplicación efectiva.
Frente a esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acudió a los tribunales y obtuvo una medida cautelar —confirmada por la Corte Suprema de Justicia— que obliga al Ejecutivo a actualizar de inmediato salarios y becas. Pese al fallo y a que en primera instancia ya se declaró la inconstitucionalidad del decreto que frenó la norma, desde el sector universitario denunciaron que la sentencia continúa sin ejecutarse.
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