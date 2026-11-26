Diagnóstico sobre el ajuste en ciencia y tecnología

Más allá de las disertaciones del foro, la agenda de Massa en la capital cordobesa incluyó un encuentro reservado con docentes, investigadores y autoridades de la UNC, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET.

En esa reunión, los referentes del sector expusieron el complejo escenario que atraviesa el sistema científico-tecnológico a raíz de las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Entre los principales puntos señalados estuvieron el desfinanciamiento de las áreas clave, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y los obstáculos para dar continuidad a los proyectos de investigación vigentes. Tras escuchar los reclamos, se coincidió en que el respaldo al desarrollo científico resulta indispensable para sostener cualquier proyecto de país a mediano y largo plazo.

De las actividades participaron el decano de la FAMAF, Pedro Pérez; la vicedecana, Romina Arroyo; el ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren; el legislador provincial Juan José Blangino; la concejala Tania Kyshakevych; y los especialistas Mariano Zukerfeld, Valeria Brusco y Javier Ntaca, acompañados por dirigentes locales del Frente Renovador.