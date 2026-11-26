Sergio Massa propuso una agenda de Inteligencia Artificial enfocada en el empleo y la producción
El dirigente participó de un foro en la Universidad Nacional de Córdoba, donde pidió orientar las nuevas tecnologías hacia el desarrollo productivo.
Con el foco puesto en la matriz productiva y el futuro del trabajo, Sergio Massa visitó la provincia de Córdoba para participar del foro "IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir". El encuentro, desarrollado en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), reunió a referentes académicos, sindicales y empresariales.
Al valorar la convocatoria, el ex ministro subrayó la amplitud del debate: "Estoy muy contento de haber participado de este encuentro en FAMAF. Acepté la invitación a este foro por la urgencia de los temas y por el formato del encuentro: docentes, investigadoras e investigadores de universidades nacionales y privadas, sindicatos y empresarios dialogando sobre la IA con una perspectiva nacional y soberana".
Durante su intervención, planteó la necesidad de abrirse a la innovación y al aprendizaje continuo para diseñar soluciones de cara al futuro. En esa línea, remarcó que el desafío consiste en construir una agenda centrada en el desarrollo, utilizando la Inteligencia Artificial como una herramienta concreta para elevar la productividad y resguardar los puestos laborales al servicio de la población.
Massa también ponderó la presencia de funcionarios con trayectoria en la gestión estatal dentro de los paneles de debate, a lo que calificó como "una elección valiente". Sobre el espíritu de la jornada, reflexionó: "Este foro es una pequeña síntesis de lo que más necesitamos para reconstruir una patria soberana: personas de distintas edades, de diferentes puntos del país, de disciplinas variadas, del trabajo y del sector productivo. Todas ellas reunidas acá en FAMAF, una facultad de ciencias exactas que se tomó el trabajo de invitar a la política a escuchar. Necesitamos ciencia y pensamiento autónomo para que también la IA sea argentina".
De cara a la estrategia programática de su espacio, adelantó que buscará integrar estos debates en el armado electoral: "Ya encargué un ejemplar del libro que anunciaron para marzo para profundizar e incorporar un capítulo sobre IA en la plataforma de nuestra fuerza política que, unida, volverá a poner a la Argentina de pie".
Diagnóstico sobre el ajuste en ciencia y tecnología
Más allá de las disertaciones del foro, la agenda de Massa en la capital cordobesa incluyó un encuentro reservado con docentes, investigadores y autoridades de la UNC, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET.
En esa reunión, los referentes del sector expusieron el complejo escenario que atraviesa el sistema científico-tecnológico a raíz de las políticas de ajuste del Gobierno nacional.
Entre los principales puntos señalados estuvieron el desfinanciamiento de las áreas clave, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y los obstáculos para dar continuidad a los proyectos de investigación vigentes. Tras escuchar los reclamos, se coincidió en que el respaldo al desarrollo científico resulta indispensable para sostener cualquier proyecto de país a mediano y largo plazo.
De las actividades participaron el decano de la FAMAF, Pedro Pérez; la vicedecana, Romina Arroyo; el ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren; el legislador provincial Juan José Blangino; la concejala Tania Kyshakevych; y los especialistas Mariano Zukerfeld, Valeria Brusco y Javier Ntaca, acompañados por dirigentes locales del Frente Renovador.
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