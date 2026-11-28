"Ese abrazo eterno que une a España y Argentina": Sergio Massa apoyó a Pedro Sánchez de cara a las elecciones
El exministro argentino compartió una foto de Pedro Sánchez antes de las elecciones en España y le deseó "fuerza" de cara a un domingo clave.
Con la mirada puesta en las elecciones generales que España disputará este domingo 29 de noviembre, Sergio Massa difundió un mensaje de apoyo dirigido al presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien busca la reelección en una contienda marcada por la paridad entre los principales bloques políticos.
Mediante un posteo en sus perfiles oficiales ilustrado con una imagen del jefe del Ejecutivo español, el exministro de Economía destacó los lazos históricos entre ambos países y los sectores sociales convocados a votar: “¡Fuerza Pedro! La fuerza de las mujeres, de los jóvenes y de ese abrazo eterno que une a España y Argentina”.
Sergio Massa y Pedro Sánchez: reciprocidad política y claves de la votación de este domingo en España
El pronunciamiento de Sergio Massa durante la jornada de reflexión previa a los comicios reafirma el vínculo construido con Pedro Sánchez en los últimos años y acompaña el tramo decisivo de la elección española:
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Devolución de gentilezas: en noviembre de 2023, Pedro Sánchez había respaldado públicamente a Sergio Massa antes de la segunda vuelta electoral en la Argentina, destacando entonces su propuesta política y enviándole deseos de éxito desde Madrid.
Una elección decisiva en Europa: más de 38,6 millones de ciudadanos españoles están llamados a votar este domingo a partir de las 9 (hora local) en una contienda en la que Pedro Sánchez disputa la presidencia del Gobierno principalmente frente a Alberto Núñez Feijóo (PP), junto con las candidaturas de Santiago Abascal (Vox), Ada Colau (Frente Amplio) e Irene Montero (Podemos).
Expectativa por los resultados: luego de una campaña intensa cerrada este viernes en distintas capitales españolas, el resultado de las urnas definirá la gobernabilidad y las alianzas parlamentarias en España para el próximo período.
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