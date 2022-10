Sergio Massa reveló que Chiqui Tapia lo llamó por los tuits de su hijo

"Arrancó con el 'Cheque' Tapia. Y yo con Chiqui tengo buena onda. Me llamó y me dijo 'che, fijate que tu hijo me está re puteando en Twitter", contó Massa entre risas. "La llamé a Male que tiene más autoridad sobre él que yo, y le dije que le diga que lo borre porque a mí no me daba pelota", completó,

Tomás, en tanto, aseguró que estaba tan enojado con el presidente de la AFA que se negaba a eliminar las publicaciones.

