Habló la periodista española insultada por Javier Milei: "Jamás me habían respondido así"

Habló la periodista española agredida por Javier Milei

Consultada telefónicamente sobre la situación, la periodista Julia Molina confesó que "nunca jamás me ha pasado; hablo habitualmente con políticos y jamás me habían respondido así", señalando que ni ella ni la prensa española está acostumbrada a ese tipo de tratos por parte de dirigentes públicos.

No obstante, dijo “un insulto de un presidente así no me compromete a mí en mi trabajo”, pero aclaró que “me preocupa más pensar cómo puede afectar a otro tipo de periodistas" más expuestos, como los argentinos.

También reveló que durante el desayuno previo se escucharon expresiones agresivas hacia otros comunicadores: "Ha insultado gravemente a un medio argentino; les ha llamado mentirosos y corruptos a esos compañeros", relató Molina a La Voz.