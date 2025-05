Video: el momento exacto en el que le roban el celular al cronista de LN+ durante el acto de Manuel Adorni

“Vamos a intentar hacerle una pregunta al Presidente, que va a pasar muy cerca nuestro”, decía Ortega cuando de un momento al otro exclamó: “¡Me robaron el celular! ¡Dame mi celular!”, al tiempo que una señora gritó: “¿Quién te robó? Siempre pasa lo mismo".

"Me robaron el celular. No puedo creer que me robaron mi teléfono, mi herramienta de trabajo. Lo sigo pagando, me lo sacaron del bolsillo", pronunció el periodista totalmente indignado y resignado. "Hay muchísima gente acá, es imposible trabajar. Se lo pasaron de una mano a la otra, fue muy rápido", explicó al aire.

Ahora, un video tomado desde otro ángulo de la escena muestra el momento exacto en el que el presunto delincuente se acerca por detrás a Ortega, se agacha y luego se retira rápidamente del lugar. El periodista atina a salir detrás de él, pero no logra recuperar su celular.

periodista LN+ robo

Segundos antes, tal como se ve en las imágenes, el mismo hombre morocho, vestido con remera violeta, llega a tocar la mano del presidente Javier Milei

Las imágenes dan cuenta además de una extrema falla en el nulo operativo de seguridad montado en el lugar ante la presencia del Presidente de la Nación. Pese a que la custodia presidencial intentaba rodearlo, los miles de seguidores del mandatario pudieron llegar a escasos metros de él. Incluso el presunto ladrón.

periodista LN+ robo

Tras el robo, Ortega fue entrevistado en el canal donde trabaja. Allí detalló que se trataba de un celular iPhone 15, el cual había comprado en cuotas y utilizaba para su tarea periodística. “Es una mezcla de tristeza y bronca”, expresó.

Todavía asombrado, el periodista recordó que “cuando el Presidente se bajó del auto llegaron varias personas con esa misma pechera violeta”.

Al respecto, el periodista Tomy Diaz Cuento también aseguró que “hubo personas que se cambiaron de remera” antes de la llegada de Milei. “Estaban con remeras negras y después aparecieron detrás de los militantes pero con remeras violetas”, sostuvo, dando a entender que no eran realmente militantes de La Libertad Avanza.

Luego de difundirse la noticia, Adorni le envió un mensaje al periodista a través del cual se solidarizó y se puso a su disposición: “Este tipo de personas están en todos lados”, le expresó.