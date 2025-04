Violando la ley de Seguridad Interior, el Gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a detener a civiles

ministro luis petri.jpg

Tras hacer el anuncio, Petri tuvo que salir a defenderse de las críticas que lo acusan de violar la ley. "Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar", desafió públicamente a través de la red X.

Uno de los que le respondió fue el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien le explicó que la medida no es meramente controversial. "La medida no es controversial, es ILEGAL”, le tuvo que explicar Rossi y le advirtió que esas tareas que ahora se le asignarán al personal militar “van en sentido contrario” de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior.

Rossi advirtió además que “el personal militar que acate estas órdenes (de detener civiles) está absolutamente desprotegido legalmente” porque se trata de “tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes”.

Petri se escudó detrás de una explicación muy débil que deja en evidencia en el modelo en que se inspira: esta misma medida la acaba de adoptar el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos en el marcio de su despiadada política de perseguir a los inmigrantes

“Estados Unidos lo acaba de anunciar en enero, por que (SIC) acá algunos se escandalizan?", se escudó Petri sin hacer referencia a la violación de la ley argentina de la medida.

Rossi siguió por su lado explicándole el rol de las Fuerzas Armadas al ministro de Defensa. "No obligue al personal militar a actuar fuera de la ley”, le reclamó y siguió: “Las Fuerzas Armadas son el instrumento militar de la Nación. Su misión principal es custodiar la soberanía en los espacios terrestre, marítimo y aéreo. Para combatir la criminalidad común u organizada, están las fuerzas de seguridad federales y provinciales, que deberían tener el número suficiente y el equipamiento necesario para cumplir con su tarea”.

Y sentenció: “lo siniestro de esta medida es que el ministro Petri, quien debería custodiar el bienestar del personal militar, lo obliga a actuar violentando el sistema legal vigente”.