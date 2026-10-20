Volvió a reunirse la mesa política del Gobierno: qué temas que se trataron en Casa Rosada
Los principales funcionarios del oficialismo debatieron sobre los principales proyectos libertarios, con discusión empantanados en ambas cámaras del Congreso.
Como cada martes, este también se reunió la mesa política del Gobierno y los principales temas tratados por los principales referentes oficialistas, encabezados por Karina Milei, giraron alrededor de los proyectos legislativos pendientes y las alianzas con los gobernadores “dialoguistas”.
De acuerdo a fuentes de Casa Rosada, donde tuvo lugar el encuentro, la situación social y económica actual y las elecciones presidenciales del año próximo no estuvieron ausentes en el debate en el que también se hizo hincapié en eventuales alianzas electorales con los mandatarios provinciales que, hoy por hoy, se muestran afines o al menos permeables a las políticas anarcocapitalistas.
En ese sentido, la reforma electoral, cuyo principal eje gira alrededor de la reelección de Javier Milei, continúa empantanada en el Senado y es uno de los problemas a sortear en la negociación con los gobernadores.
Lo mismo que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento fue postergado en Diputados por La Libertad Avanza (LLA) ante la falta de acuerdos. Y tampoco el proyecto de Presupuesto 2027 parece tener avances en el Congreso.
Otros temas que trató la mesa política oficialista
La situación política en Europa, sacudida por estallidos sociales en Francia y ahora en Italia, con la posibilidad de irradiarse a otros países; el balotaje en Brasil, y la evolución del fenómeno meteorológico denominado El Niño o Super Niño, que afecta con inundaciones a vastas regiones del país, especialmente en la Mesopotamia, también formaron parte de la agenda.
En cuanto a El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad.
Por su parte, Luis Caputo, brindó detalles de la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que se desarrolló en Tailandia, adonde el ministro de Economía concurrió con el fin de destrabar un desembolso de casi US$900 millones, sobre el cual no hay noticias certeras.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en tanto, repasó "los temas previstos para la sesión de mañana (por el miércoles), en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar", indicaron fuentes oficiales.
Además de Karina, Caputo y Menem, participaron de la reunión el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
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