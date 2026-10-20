Volvió a reunirse la mesa política del Gobierno: qué temas que se trataron en Casa Rosada

En cuanto a El Niño, a partir de los informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y se evaluó la posible evolución de las inundaciones durante las próximas semanas y la articulación con las provincias y los equipos de Emergencia y Seguridad.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva (FMI).

Por su parte, Luis Caputo, brindó detalles de la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que se desarrolló en Tailandia, adonde el ministro de Economía concurrió con el fin de destrabar un desembolso de casi US$900 millones, sobre el cual no hay noticias certeras.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en tanto, repasó "los temas previstos para la sesión de mañana (por el miércoles), en la que se abordarán proyectos vinculados a la propiedad privada, medicamentos de alto riesgo, vandalismo rural, patrimonio estatal, discapacidad y endeudamiento familiar", indicaron fuentes oficiales.

Además de Karina, Caputo y Menem, participaron de la reunión el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.