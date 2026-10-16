¿Y la causa Malvinas? El Gobierno se abstuvo en la ONU ante una resolución para condenar el colonialismo

Repercusiones políticas frente a la Cuestión Malvinas

A nivel interno, la abstención fue señalada por sectores de la oposición política como una contradicción, ya que la Resolución 1514 constituye uno de los pilares jurídicos que Argentina utiliza para sustentar su reclamo de soberanía ante el Reino Unido en el Comité de Descolonización. Asimismo, contrastó con el reciente discurso de Milei ante la ONU, donde había abogado por el principio de libre determinación para liberar a los pueblos colonizados.