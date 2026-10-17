Advierten que el Súper Niño podría complicar las vacaciones de verano: qué se viene

Qué es el Súper Niño y qué dicen los organismos internacionales

Para lo que resta del año y principios del año próximo, tanto la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, u Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos) prevén que el Súper Niño será de los más intensos observados en más de 70 años.

De acuerdo a los especialistas, existe una probabilidad superior al 80% a 90% de que sea un evento extremadamente fuerte entre octubre y diciembre de 2026, con un pico máximo pronosticado para diciembre próximo, persistiendo hasta febrero-marzo de 2027.

Y en concreto para el cono sur de Suramérica (Argentina, Uruguay y sur de Brasil), anticipan el aumento significativo de las lluvias, tormentas severas, excesos hídricos y riesgo de anegamientos o inundaciones durante ese periodo.