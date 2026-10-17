Advierten que el Súper Niño podría complicar las vacaciones de verano: qué se viene
Todos los especialistas coinciden en advertir que el próximo verano será extremo, incluso en la Costa Atlántica bonaerense, con abundantes lluvias, tormentas severas y riesgo de inundaciones.
El fenómeno de El Niño o Super Niño, como se lo ha denominado a partir de su nueva virulencia, podría ser la marca distintiva para las próximas vacaciones de verano, especialmente en la región más concurrida por porteños y bonaerenses: la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires.
Para los próximos meses, de hecho, se pronostican lluvias por encima de los valores normales para casi todo el país, con alto riesgo de desborde de cursos de agua e inundaciones, como ya viene ocurriendo en el Noreste (NEA) y la Mesopotamia, con niveles récord del volumen de agua en las Cataratas del Iguazú e importantes anegamientos de localidad costeras de los ríos Uruguay y Paraná.
Y el fenómeno promete “bajar” hacia la zona central del país durante el corriente mes de octubre y al menos hasta diciembre, anticipándose mayores probabilidades de precipitaciones en forma de abundantes lluvias y tormentas.
La Costa Atlántica bonaerense, como se indicó, está entre las zonas bajo observación, donde el Súper Niño podría desatarse en los meses de verano, incluyendo diciembre y los dos primeros del año próximo.
En su último informe referido a El Niño, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya señala sobre nuestro país que “de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2026 hay probabilidad del 100% de que se mantenga la fase de El Niño y que siga intensificándose”, alertando que el fenómeno alcanzara “muy fuerte intensidad”.
Qué es el Súper Niño y qué dicen los organismos internacionales
Para lo que resta del año y principios del año próximo, tanto la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, u Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos) prevén que el Súper Niño será de los más intensos observados en más de 70 años.
De acuerdo a los especialistas, existe una probabilidad superior al 80% a 90% de que sea un evento extremadamente fuerte entre octubre y diciembre de 2026, con un pico máximo pronosticado para diciembre próximo, persistiendo hasta febrero-marzo de 2027.
Y en concreto para el cono sur de Suramérica (Argentina, Uruguay y sur de Brasil), anticipan el aumento significativo de las lluvias, tormentas severas, excesos hídricos y riesgo de anegamientos o inundaciones durante ese periodo.
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