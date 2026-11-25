El Niño alcanza nuevos récords de temperatura y prevén su efecto en la Argentina
Los pronósticos anticipan un verano con temperaturas hasta 4 °C superiores a lo normal, déficit hídrico en algunas regiones y excesos de lluvia en otras.
En 2026, las temperaturas superficiales de los océanos registraron un máximo a finales del verano del hemisferio norte superior al de la primavera. Este cambio solo se ha producido dos veces, al menos desde 1979, año en que comenzó la serie de datos sobre el promedio mundial. Sin duda, El Niño es el responsable, pero no deja de ser otra manifestación del cambio climático.
Los últimos diagnósticos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coinciden en que el sistema océano-atmósfera del Pacífico ecuatorial se encuentra en una fase cálida de muy fuerte intensidad. La combinación de temperaturas oceánicas elevadas y cambios en la circulación atmosférica confirma que no se trata solamente de un calentamiento superficial del mar, sino de un fenómeno consolidado que ya está modificando los patrones climáticos.
Las mediciones del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) muestran la magnitud del calentamiento. En la región Niño 3.4, una de las principales referencias utilizadas para determinar la intensidad del fenómeno, la temperatura superficial del mar registró una anomalía de 2,5 °C hacia fines de octubre. En otras regiones las temperaturas llegaron a 3,6 °C, y frente a las costas de Ecuador y Perú alcanzaron los 4,4 °C por encima del promedio histórico.
¿Por qué las temperaturas del océano alcanzan dos máximos al año?
Según Meteored, la distribución de los océanos en el planeta es desigual: los océanos del hemisferio sur son más extensos que los del hemisferio norte. En concreto, entre las latitudes 60° sur y 60° norte, los océanos australes cubren 186 millones de km², frente a los aproximadamente 141 millones de km² que cubren los océanos del norte, una proporción de 4:3.
La temperatura media de la superficie muestra un primer máximo hacia finales de marzo, cuando el verano está casi terminado en el hemisferio sur, seguido de un segundo máximo, más bajo,cuando el verano en el hemisferio norte está casi terminado.
La variación estacional de la temperatura media de la superficie del océano muestra dos máximos de diferente intensidad, con el máximo principal alrededor de marzo.
La mayor extensión de los océanos australes permite, durante el verano austral correspondiente, una mayor acumulación de calor y, por lo tanto, alcanzar una temperatura media más alta que en el verano boreal, cuando la menor extensión de los océanos boreales contribuye menos al aumento de la temperatura media.
¿Puede superar a los grandes “Niños” de la historia?
Las perspectivas para los próximos meses son particularmente llamativas. Los modelos dinámicos y estadísticos recopilados por el IRI y la NOAA anticipan que las anomalías de temperatura en la región Niño 3.4 podrían superar los 3 °C durante el trimestre que abarca desde noviembre de 2026 hasta enero de 2027.
El período comprendido entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 aparece como el momento de mayor intensidad previsto por los modelos. Según las proyecciones del CIIFEN, las temperaturas del Pacífico ecuatorial podrían alcanzar e incluso superar algunos de los valores históricos registrados durante los eventos más intensos.
El SMN, por su parte, estima que existe más de un 90% de probabilidad de que El Niño se mantenga en la categoría de muy fuerte intensidad durante el verano austral. Sin embargo, considera que todavía es prematuro afirmar que se trata del mayor episodio registrado.
Qué puede pasar en la Argentina
En la Argentina, los antecedentes históricos muestran que los episodios de El Niño fuerte o muy fuerte suelen estar asociados con un incremento de las precipitaciones en el centro y el noreste del país. Según los análisis del SMN, las provincias del Litoral y el noreste argentino suelen ser las más expuestas a este patrón. Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa presentan una mayor probabilidad de registrar precipitaciones por encima de los valores normales. En episodios de fuerte intensidad, los excesos acumulados durante el trimestre pueden alcanzar entre 150 y 300 milímetros por encima de los promedios climatológicos.
La tendencia también se extiende hacia el norte y centro de la región pampeana, con posibles excesos de lluvias en sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Este comportamiento aumenta la exposición a anegamientos, inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.
Sin embargo, el impacto no es uniforme en todo el territorio. En sectores del noroeste argentino y de las regiones cordilleranas, la respuesta histórica de las precipitaciones suele ser neutra o incluso deficitaria.
En materia de temperaturas, los registros analizados por el SMN muestran que durante los eventos fuertes de El Niño la mayor frecuencia de días nublados y lluviosos suele moderar las temperaturas medias en buena parte de la región pampeana, el centro del país y el norte de la Patagonia.
Para el trimestre noviembre-diciembre-enero, las anomalías históricas en estas zonas oscilaron entre 0,4 °C y 1,5 °C por debajo de los valores normales.
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