La variación estacional de la temperatura media de la superficie del océano muestra dos máximos de diferente intensidad, con el máximo principal alrededor de marzo.

La mayor extensión de los océanos australes permite, durante el verano austral correspondiente, una mayor acumulación de calor y, por lo tanto, alcanzar una temperatura media más alta que en el verano boreal, cuando la menor extensión de los océanos boreales contribuye menos al aumento de la temperatura media.

¿Puede superar a los grandes “Niños” de la historia?

Las perspectivas para los próximos meses son particularmente llamativas. Los modelos dinámicos y estadísticos recopilados por el IRI y la NOAA anticipan que las anomalías de temperatura en la región Niño 3.4 podrían superar los 3 °C durante el trimestre que abarca desde noviembre de 2026 hasta enero de 2027.

El período comprendido entre diciembre de 2026 y febrero de 2027 aparece como el momento de mayor intensidad previsto por los modelos. Según las proyecciones del CIIFEN, las temperaturas del Pacífico ecuatorial podrían alcanzar e incluso superar algunos de los valores históricos registrados durante los eventos más intensos.

El SMN, por su parte, estima que existe más de un 90% de probabilidad de que El Niño se mantenga en la categoría de muy fuerte intensidad durante el verano austral. Sin embargo, considera que todavía es prematuro afirmar que se trata del mayor episodio registrado.

Qué puede pasar en la Argentina

En la Argentina, los antecedentes históricos muestran que los episodios de El Niño fuerte o muy fuerte suelen estar asociados con un incremento de las precipitaciones en el centro y el noreste del país. Según los análisis del SMN, las provincias del Litoral y el noreste argentino suelen ser las más expuestas a este patrón. Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa presentan una mayor probabilidad de registrar precipitaciones por encima de los valores normales. En episodios de fuerte intensidad, los excesos acumulados durante el trimestre pueden alcanzar entre 150 y 300 milímetros por encima de los promedios climatológicos.

La tendencia también se extiende hacia el norte y centro de la región pampeana, con posibles excesos de lluvias en sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa. Este comportamiento aumenta la exposición a anegamientos, inundaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

Sin embargo, el impacto no es uniforme en todo el territorio. En sectores del noroeste argentino y de las regiones cordilleranas, la respuesta histórica de las precipitaciones suele ser neutra o incluso deficitaria.

En materia de temperaturas, los registros analizados por el SMN muestran que durante los eventos fuertes de El Niño la mayor frecuencia de días nublados y lluviosos suele moderar las temperaturas medias en buena parte de la región pampeana, el centro del país y el norte de la Patagonia.

Para el trimestre noviembre-diciembre-enero, las anomalías históricas en estas zonas oscilaron entre 0,4 °C y 1,5 °C por debajo de los valores normales.