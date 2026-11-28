El verano en Buenos Aires tendrá ese pringoso no sé qué... Imagen IA

En cuanto a las proyecciones climáticas para la Argentina, los modelos prevén un incremento de las lluvias y de la frecuencia de tormentas, especialmente en el centro y norte del país durante diciembre y enero, meses que habitualmente concentran gran parte de las precipitaciones estivales.

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC), dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estima que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y que existe una probabilidad superior al 83% de que mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo del año próximo.

En la misma línea, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que El Niño persistirá al menos hasta febrero, mientras que otros especialistas sostienen que sus efectos podrían extenderse incluso durante parte del otoño.

Teniendo en cuenta que los pronósticos estacionales permiten identificar solo tendencias generales, el consenso científico apunta a un escenario de verano más húmedo, con olas de calor intensas y una mayor variabilidad climática.