El Niño alcanza niveles históricos: anticipan un verano con calor extremo y lluvias intensas
Los especialistas consideran que el fenómeno abarcará todo el periodo veraniego, desde diciembre a marzo de 2027, con fenómenos climáticos intensos en la mayor parte del país.
El fenómeno climático de El Niño continúa fortaleciéndose y ya alcanzó niveles que lo ubican entre los episodios más intensos registrados desde mediados del siglo XX, anticipando un verano complicado para los argentinos.
En ese sentido, los especialistas advierten que el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial podría traducirse en un verano marcado por temperaturas extremas, precipitaciones por encima de lo normal y un mayor riesgo de tormentas en amplias zonas de la Argentina.
Según datos difundidos por organismos meteorológicos internacionales y analizados por especialistas del sector, el Índice Relativo del Niño Oceánico (RONI) registró una anomalía de +2°C durante el período agosto-octubre de 2026.
Se trata de uno de los valores más elevados observados desde que existen mediciones sistemáticas; el indicador comenzó el año con registros negativos, asociados a condiciones más frías, pero mostró un calentamiento sostenido a lo largo de los últimos meses.
Los expertos consideran que este comportamiento confirma la consolidación del fenómeno y anticipan que su máxima intensidad podría ocurrir entre fines de 2026 y comienzos de 2027, abracando entre enero y marzo.
En cuanto a las proyecciones climáticas para la Argentina, los modelos prevén un incremento de las lluvias y de la frecuencia de tormentas, especialmente en el centro y norte del país durante diciembre y enero, meses que habitualmente concentran gran parte de las precipitaciones estivales.
El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (CPC), dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estima que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y que existe una probabilidad superior al 83% de que mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo del año próximo.
En la misma línea, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que El Niño persistirá al menos hasta febrero, mientras que otros especialistas sostienen que sus efectos podrían extenderse incluso durante parte del otoño.
Teniendo en cuenta que los pronósticos estacionales permiten identificar solo tendencias generales, el consenso científico apunta a un escenario de verano más húmedo, con olas de calor intensas y una mayor variabilidad climática.
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