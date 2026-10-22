El Gobierno activa el Decreto 1103/26 y hay feriados extraordinarios oficiales por la visita del papa León XIV

El sumo pontífice arribará a la Argentina el próximo 8 de noviembre, y su intensa visita pastoral se extenderá hasta el día 11. Debido a la enorme magnitud de este hecho histórico para el país y con el objetivo de facilitar la participación de los fieles en los diversos eventos protocolares e institucionales, el Ejecutivo dispuso una serie de asuetos que afectarán a distintas regiones a lo largo de esa semana.