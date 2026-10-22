El Gobierno activa el Decreto 1103/26 y hay feriados extraordinarios oficiales por la visita del papa León XIV
El presidente Javier Milei firmó un decreto que establece nuevos feriados nacionales y jurisdiccionales por la histórica visita del sumo pontífice al país.
Luego de que el Vaticano confirmara la plena recuperación del papa León XIV tras su cirugía torácica por un tumor pulmonar, el presidente Javier Milei sostuvo los preparativos. A través de la firma del Decreto 1103/2026, el Gobierno declaró la gira papal como un evento de "interés nacional" y estableció un cronograma de feriados extraordinarios.
Cuándo son los nuevos feriados por la visita del papa León XIV
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El sumo pontífice arribará a la Argentina el próximo 8 de noviembre, y su intensa visita pastoral se extenderá hasta el día 11. Debido a la enorme magnitud de este hecho histórico para el país y con el objetivo de facilitar la participación de los fieles en los diversos eventos protocolares e institucionales, el Ejecutivo dispuso una serie de asuetos que afectarán a distintas regiones a lo largo de esa semana.
El cronograma oficial de feriados quedó establecido de la siguiente manera:
- Lunes 9 de noviembre: será feriado nacional. Al tratarse de una medida decretada a nivel país, el asueto alcanza obligatoriamente a todos los habitantes de la República Argentina, sin excepciones.
- Martes 10 de noviembre: será feriado jurisdiccional únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba. Esto se debe al cronograma de actividades exclusivas que llevará a cabo Su Santidad durante esa jornada en dichas localidades.
- Miércoles 11 de noviembre: el último asueto estará restringido exclusivamente a la provincia de Buenos Aires. Durante este último día de estadía en nuestro país, la agenda de León XIV estará centrada en el territorio bonaerense, destacándose como evento principal la misa de despedida en la histórica Basílica de Luján.
Cuáles son los feriados que quedan en 2026 tras el decreto
Con la reciente incorporación de las fechas correspondientes a la visita papal, el calendario nacional de feriados para lo que resta del año sufrirá modificaciones sustanciales.
Los días no laborables y feriados que le quedan a este 2026 son:
- Lunes 9 de noviembre: feriado nacional extraordinario (Visita del papa León XIV).
- Martes 10 de noviembre: feriado jurisdiccional en CABA y Córdoba (Visita del papa León XIV).
- Miércoles 11 de noviembre: feriado jurisdiccional en la provincia de Buenos Aires (Visita del papa León XIV).
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos (puente).
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
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