Cocaína, antidepresivos y tríos: qué dijo el cirujano cuya pareja saltó desnuda de un balcón en Palermo

mujer semidesnuda palermo

Qué declaró el cirujano

El cirujano plástico confirmó que él llegó a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 20 de enero y que ella arribó tres días más tarde. Durante esa semana hicieron programas de todo tipo desde meriendas con amigos hasta salidas a boliches donde hacían un consumo recreativo de drogas.

La noche del 26 de enero tomaron cocaína juntos. De hecho, Peláez, de 54 años, aseguró que tiene un acuerdo con su pareja, de 34, sobre no consumir solos.

Para las 6 de la mañana del lunes estaban listos para acostarse en el AirBnB que habían alquilado en Palermo, y la mujer comunicó en ese momento que se sentía mal y hasta le notó un gusto raro al vaso de agua de la canilla que le facilitó su novio, a lo que él aseguró que tenía sabor a "agua de Buenos Aires".

Tres horas más tarde, ella estaba despierta, desnuda y exaltada, según el relato del cirujano plástico.

"Fui atrás de ella y la vi descolgarse por el balcón, inmediatamente salí hacia la planta baja por la escalera. Cuando fui a abrir la puerta del edificio no tenía las llaves en mis manos, no la pude abrir", aseguró Peláez frente a la jueza. La mujer se tiró igual.

Con los tobillos fracturados, expuesta y en estado de shock, la mujer repitió cosas como "ayuda, me tienen secuestrada", y cuando vio a su pareja en la calle, acercándose a ella, lo acusó: "este hijo de puta me hace laburar".

mujer semidesnuda palermo

Vecinos de la zona resguardaron a la mujer y llamaron a la Policía, que detuvo al hombre. La víctima fue trasladada al Hospital Fernández y luego radicó la denuncia que investiga el fiscal federal Gerardo Policcita.

Hasta ahora Peláez confesó que tenía en su poder un gramo de cocaína, que a las 20 del domingo pasado empezaron a consumir la droga y que durante la noche también tomaron media botella de vodka con un energizante.

El cirujano también confirmó que durante el domingo consumió éxtasis además de lo que compartió con su pareja, e informó que la mujer tiene tres medicamentos psiquiátricos recetados y "consumió su medicación y cocaína".

"Ella lo había hecho en otras ocasiones y no había tenido ningún efecto diferente al habitual. Siempre nuestro consumo fue por voluntad propia y de manera recreativa", insistió el médico, quien negó un consumo diario y aseguró que es una experiencia que realiza una vez al mes "o a veces un poco más".

fabian pelaez palermo mujer semidesnuda.jpg

Como era de esperarse, efectivos policiales allanaron el departamento en Palermo y hallaron marihuana, cocaína y tusi (también llamada cocaína rosa), además de dos pastilleros, un blíster vacío de Ceglution xr450, Alplax 2 mg., que son los medicamentos de la mujer.

Peláez se hizo cargo ante la justicia de sus dosis de Momentum Tadalafico 20mg, y Nimax Flash (viagra).

Tríos con extraños

Peláez y su novia vinieron a Buenos Aires a hacer sociales, verse con amistades y salir como pareja. "Por un lado me pedía estar con terceras personas y en otras ocasiones me decía que no estaba preparada", declaró el cirujano, que describió a la denunciante como insegura sobre su apariencia.

"En ocasiones eran mujeres que conocíamos y en otras ocasiones eran mujeres que pagábamos", precisó sobre tríos del pasado, y sobre el que su novia estaba planeando desde su celular en la noche del domingo.

Peláez y su novia están juntos hace cinco años, pero conviven hace pocos meses en un domicilio en la provincia de San Juan.

El hombre contó que denunció a su pareja porque insultó a uno de sus hijos de su primer matrimonio, y aunque la justicia de San Juan resolvió dictar una orden de restricción de acercamiento contra ella Peláez la excusó diciendo que vivió "un desborde psicológico" por el estrés de sus exámenes en la Facultad de Ingeniería.