La pregunta sobre Wanda Nara que incomodó a Mauro Icardi en una salida con la China Suárez

La periodista, sin detenerse, insistió: “Vimos que la estabas pasando bien con los hijos de la China. ¿Te gustaría poder hacer lo mismo con tus hijas?” Esta pregunta parecía haber sido el detonante para que Mauro, visiblemente incómodo, se subiera rápidamente al asiento del conductor de la camioneta, y con una expresión seria, diera un portazo en silencio, sin decir una palabra.

Mientras tanto, China Suárez, por su parte, no perdió tiempo y se apresuró a ayudar a sus hijos, Magnolia y Amancio Vicuña, a subir al vehículo negro, a pesar de contar con la colaboración de la niñera. Sin embargo, al igual que Mauro Icardi, la actriz no hizo un solo gesto hacia el equipo de Puro Show y, en lugar de interactuar, también se subió al vehículo rápidamente y dio un portazo para escapar de las cámaras, dejando claro que no deseaba prolongar el momento incómodo.

