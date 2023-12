Comodoro Rivadavia: encerraron y quemaron vivo a un rottweiler

Dos de los perros encerrados lograron escapar, pero lamentablemente un rottweiler murió carbonizado. El dueño de refugio, Marcelo Mayo, no puede comprender cómo alguien puede causar tanto daño con animales que son recuperados en estado lamentable. "Estos asesinos, macabros delincuentes en un segundo destruyen todo, no se si voy a seguir estoy pensando en levantar todo, esto me desalentó", expresó el hombre conmovido.