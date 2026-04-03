Feriados 2026: cuándo llega el próximo gran fin de semana XXL de cuatro días para viajar por toda la Argentina

Más adelante en el año también habrá otros períodos destacados, como:

El receso de julio , con un día no laborable turístico

, con un día no laborable turístico El fin de semana largo de agosto

El puente de diciembre, que vuelve a ofrecer varios días seguidos de descanso

Estos momentos son ideales para planificar viajes, aprovechar promociones o simplemente cortar con la rutina.

Calendario de feriados 2026

Estos son todos los feriados y días no laborables confirmados para lo que queda de 2026: