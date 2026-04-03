Feriados 2026: cuándo llega el próximo gran fin de semana XXL de cuatro días para viajar por toda la Argentina
El calendario oficial de feriados 2026 trae doce fines de semana largos. Conocé cuándo es el próximo descanso XXL de cuatro días seguidos para poder relajar ya.
El 2026 se posiciona como un año muy atractivo en términos de descanso, con un total de 12 fines de semana largos distribuidos a lo largo del calendario.
Estos períodos extendidos surgen de la combinación de feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, una estrategia que busca impulsar el turismo interno y generar movimiento económico en distintas regiones del país.
Salvo en septiembre, todos los meses contarán con al menos una oportunidad para organizar escapadas o viajes cortos.
El próximo fin de semana XXL del año
Uno de los descansos más destacados ocurre a comienzos de abril, cuando se combinan fechas históricas y religiosas:
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado nacional)
- Sábado 4 de abril: fin de semana
- Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua
Esta coincidencia genera un fin de semana XXL de cuatro días consecutivos, sin necesidad de decretos especiales ni feriados puente.
Más adelante en el año también habrá otros períodos destacados, como:
- El receso de julio, con un día no laborable turístico
- El fin de semana largo de agosto
- El puente de diciembre, que vuelve a ofrecer varios días seguidos de descanso
Estos momentos son ideales para planificar viajes, aprovechar promociones o simplemente cortar con la rutina.
Calendario de feriados 2026
Estos son todos los feriados y días no laborables confirmados para lo que queda de 2026:
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) + Jueves Santo (no laborable)
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo (inamovible)
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador (inamovible)
- Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo (inamovible)
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (trasladable)
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (inamovible)
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible)
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)
- Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María (inamovible)
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (inamovible)
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