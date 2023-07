Desgarrador relato del vecino que halló el cuerpo de Joaquín: "Vimos lo que no queríamos encontrar"

Sobre cómo fue el momento en que hallaron el cuerpo de Joaquín, Juan contó: "El domingo escuchamos un mensaje de la mamá, y salimos a la plaza para ayudar a la Policía. Pasaron las horas. La Policía nos invitó a hacer el rastrillaje desde la escuela hasta la casa de ellos".

"Fuimos caminando hasta la escuela, salimos caminando y a los cinco minutos lo encontramos. Éramos un grupo. Entró una sobrina y empezó a los gritos. Vimos lo que no queríamos encontrar", relató el vecino de Laboulaye, quien sentenció: "Yo como padre, me pego un tiro en la cabeza. Si lo tengo que hacer de nuevo, sabiendo lo que íbamos a encontrar, no lo hago".

Además, López reveló que conocía al padre de Joaquín debido a un trágico accidente, ya que dijo que años atrás, el hombre atropelló y mató a un nene de dos años.