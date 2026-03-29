Al menos un muerto en el trágico temporal en Santa Fe: volaron techos y hay rutas anegadas
Bomberos de la localidad de Bombal, una de las más afectada, calificaron al fenómeno de "tornado". También hubo complicaciones en Córdoba y Buenos Aires.
Un violento frente de tormentas dejó un rastro de destrucción y evacuados en el centro del país durante el último fin de semana de marzo. El fenómeno, caracterizado por su intensidad y permanencia sobre zonas específicas, afectó con especial dureza a las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, provocando destrozos materiales millonarios y complicaciones logísticas.
La localidad santafesina de Bombal, de unos 3400 habitantes, vivió una madrugada de terror el sábado. Un fenómeno descripto por bomberos locales como una "cola de tornado" arrasó con la infraestructura del pueblo.
En este marco, se registraron importantes daños materiales, como voladuras de techos, colapso de silos y galpones rurales; además de caída masiva de árboles y postes que provocaron el corte total del suministro eléctrico.
El fenómeno, descripto incluso como un "tornado", golpeó con fuerza cerca de las 6 en la localidad santafesina y dejó una persona muerta y varios heridos. Una mujer de 71 años que se desvaneció en la calle en pleno temporal, presuntamente tras asustarse por la voladura de chapas de las casas vecinas.
Emergencia hídrica en Córdoba y Buenos Aires
El temporal no solo trajo viento, sino acumulados de agua extraordinarios en pocas horas, lo que obligó a operativos de asistencia inmediata:
- Córdoba (Colonia Marina): Fue uno de los puntos más críticos, con registros de entre 200 y 250 milímetros. La inundación fue de tal magnitud que se debió evacuar un geriátrico y realizar tareas de desagote durante toda la noche en calles y campos anegados.
- Buenos Aires (Olavarría y Azul): Las tormentas se "estacionaron" sobre el centro de la provincia entre la noche del sábado y el domingo, descargando más de 150 milímetros. Esto generó anegamientos inmediatos en cascos urbanos y dificultades severas para la circulación.
- Norte Bonaerense: Localidades como Arrecifes y San Antonio de Areco también sufrieron el avance del agua con acumulados cercanos a los 100 milímetros, aunque las condiciones comenzaron a mejorar hacia el cierre del domingo.
Según especialistas meteorológicos, estos episodios responden a la combinación de aire cálido y altos niveles de humedad. Esto permite que las celdas de tormenta se regeneren constantemente sobre un mismo punto (efecto "tren"), descargando volúmenes de agua que los sistemas de drenaje urbano no alcanzan a procesar.
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