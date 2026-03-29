Al menos un muerto en el trágico temporal en Santa Fe: volaron techos y hay rutas anegadas

Emergencia hídrica en Córdoba y Buenos Aires

El temporal no solo trajo viento, sino acumulados de agua extraordinarios en pocas horas, lo que obligó a operativos de asistencia inmediata:

Córdoba (Colonia Marina): Fue uno de los puntos más críticos, con registros de entre 200 y 250 milímetros . La inundación fue de tal magnitud que se debió evacuar un geriátrico y realizar tareas de desagote durante toda la noche en calles y campos anegados.

Fue uno de los puntos más críticos, con registros de entre . La inundación fue de tal magnitud que se debió y realizar tareas de desagote durante toda la noche en calles y campos anegados. Buenos Aires (Olavarría y Azul): Las tormentas se "estacionaron" sobre el centro de la provincia entre la noche del sábado y el domingo, descargando más de 150 milímetros . Esto generó anegamientos inmediatos en cascos urbanos y dificultades severas para la circulación.

Las tormentas se "estacionaron" sobre el centro de la provincia entre la noche del sábado y el domingo, descargando más de . Esto generó anegamientos inmediatos en cascos urbanos y dificultades severas para la circulación. Norte Bonaerense: Localidades como Arrecifes y San Antonio de Areco también sufrieron el avance del agua con acumulados cercanos a los 100 milímetros, aunque las condiciones comenzaron a mejorar hacia el cierre del domingo.

Según especialistas meteorológicos, estos episodios responden a la combinación de aire cálido y altos niveles de humedad. Esto permite que las celdas de tormenta se regeneren constantemente sobre un mismo punto (efecto "tren"), descargando volúmenes de agua que los sistemas de drenaje urbano no alcanzan a procesar.