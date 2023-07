El padre del adolescente asesinado en Córdoba dijo que el amigo de su hijo confesó el crimen

Y agregó: “Qué pasó es lo que quiero entender. Todavía no caigo de que ocurra algo así cuando eran íntimos amigos, con quien jugábamos juntos, nos juntábamos en casa con la familia y ahora me hace una cosa así... En ningún momento sospeché de él”.

En ese sentido, expresó: “No termino de entenderlo, no. Que su amigo haya hecho esto, que era uno más de la familia, los padres también, era un entorno familiar. La verdad es muy duro, no caigo. Me pregunto por qué, pero no tengo la respuesta”.

Joaquín Sperani.jpg Joaquín Sperani tenía 14 años y estaba desaparecido desde el jueves 29 de junio. Foto: Cadena 3

Debido a que es menor de edad, la causa se derivó al Juzgado Penal Juvenil cordobés, aseguraron indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés.

Joaquín era intensamente buscado desde el jueves a la tarde, cuando se ausentó del colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”, en la mencionada localidad del sureste de la provincia de Córdoba, donde cursaba sus estudios secundarios.

Según afirmaron los voceros, el cuerpo de Joaquín apareció en una vivienda deshabitada ubicada en la calle Sarmiento 480, a unos 100 metros de la mencionada escuela. A su vez, los informantes agregaron que se secuestró un elemento contundente en la escena del hallazgo, el cual era compatible con las marcas que presentaba el cadáver del adolescente.

La familia de Joaquín había denunciado su desaparición el jueves 29 de junio por la noche, luego de que el adolescente se ausentara del colegio y de su domicilio. “Chico perdido. No sabemos nada de él desde hoy temprano. Vestía remera del colegio nacional, buso gris, campera de abrigo negra, campera de abrigo negra, pantalón celeste ahumado y zapatillas de gamuza marrón”, decía una de las publicaciones difundidas por la familia Sperani para dar a conocer su búsqueda.