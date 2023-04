Córdoba: una mujer fue atacada por dos pitbulls y quedó en terapia intensiva

En diálogo con C5N, Rodrigo, el hijo de la mujer atacada, contó que su madre se encuentra estable, aunque la agresión de los perros fue feroz y sorpresiva: "Los perros la tiraron al piso, le mordieron el cuello y la cabeza. Se quebró las muñecas por la caída", detalló.

Si bien la Policía Ambiental se llevó a los animales para testearlos, nadie les asegura a los vecinos del lugar que los canes no volverán con su dueño. De hecho, esa es la máxima preocupación de los lugareños, dado que las autoridades no pueden asegurar la retención de los mismos ni su derivación a un centro antirrábico.

Lo cierto es que ambos pitbulls ya habían atacado a otros vecinos y, a raíz de eso, había numerosas denuncias en contra de su dueño, pero ninguna autoridad dio respuesta.

"Esto no puede seguir así, hace 9 meses que venimos denunciando a estos perros. Quisieron atacar a mi hermana y a vecinos. Es un problema de todos. La Policía nos decía que mientras no hubiera daños humanos no podían hacer nada", manifestó Rodrigo.

Ahora, el dueño de los perros quedó imputado y se espera que la Justicia obre de acuerdo al daño causado a la vecina que se encuentra bajo cuidados intensivos.

DOS PITBULLS ATACARON a una MUJER que terminó en TERAPIA INTENSIVA