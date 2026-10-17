Corrientes: rastrillaje contrarreloj en el río Paraná para hallar a dos peones desaparecidos
Prefectura y Policía Rural correntina despliegan un operativo en aguas del Paraná y la zona de islas para localizar a Ledesma y Salazar.
La Prefectura Naval Argentina y la Policía Rural de Bella Vista, Corrientes, despliegan un amplio operativo de búsqueda para localizar a dos peones rurales. Los hombres se apellidan Ledesma y Salazar y desaparecieron en aguas del río Paraná.
El incidente se registró en inmediaciones de la isla Ibirapitá, una zona ribereña donde ambos peones fueron vistos por última vez el día anterior mientras realizaban sus labores habituales.
El rastrillaje conjunto se concentra minuciosamente en toda la zona de islas y en los sectores adyacentes al punto exacto de la desaparición, un área compleja que requiere de un conocimiento especializado del terreno y del comportamiento de las corrientes fluviales.
Para optimizar las tareas de rescate y cubrir un mayor perímetro, las fuerzas de seguridad dispusieron la utilización de la lancha policial L-01, embarcación que encabeza las recorridas en el agua.
El despliegue técnico cuenta con el respaldo de personal altamente calificado de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, que trabaja en coordinación directa con Prefectura y con la colaboración estratégica de un efectivo perteneciente a la Comisaría Segunda de la localidad.
Las tareas de patrullaje fluvial y reconocimiento terrestre se iniciaron de manera intensiva desde las primeras horas de la mañana, bajo la premisa de que cada hora transcurrida es vital y que cualquier indio en el río puede resultar determinante para el éxito del rescate.
Efectivos policiales de la localidad correntina de Bella Vista y personal de Prefectura Naval rastrillan contrarreloj las aguas del Paraná y los sectores de islas para dar con el paradero de los trabajadores. El operativo se desplegó en conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y la Policía Rural de Bella Vista, Corrientes, y las tareas de patrullaje fluvial y reconocimiento terrestre se iniciaron de manera intensiva desde las primeras horas de la mañana.
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