Corrientes: rastrillaje contrarreloj en el río Paraná para hallar a dos peones desaparecidos

Las tareas de patrullaje fluvial y reconocimiento terrestre se iniciaron de manera intensiva desde las primeras horas de la mañana, bajo la premisa de que cada hora transcurrida es vital y que cualquier indio en el río puede resultar determinante para el éxito del rescate.

Efectivos policiales de la localidad correntina de Bella Vista y personal de Prefectura Naval rastrillan contrarreloj las aguas del Paraná y los sectores de islas para dar con el paradero de los trabajadores. El operativo se desplegó en conjunto entre la Prefectura Naval Argentina y la Policía Rural de Bella Vista, Corrientes, y las tareas de patrullaje fluvial y reconocimiento terrestre se iniciaron de manera intensiva desde las primeras horas de la mañana.