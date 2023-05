Denunció a la niñera por fracturarle el cráneo a su bebé

"Llego de trabajar y mi bebé estaba acostado boca abajo y el otro, despierto. Se va la niñera y me voy a saludar a mis bebés. Cuando lo alzo al que estaba dormido me doy cuenta de que tiene 'una pelota, un chichón enorme en la cabeza'. Me desespero y la llamo", contó Benítez.

La niñera, identificada como Jesica Cardozo, le contestó "ofendida" a su empleadora y aseguró que "no pasó nada, y que no iba a trabajar más" en la casa de Benítez, donde había asumido el cuidado de los mellizos tres meses antes.

El bebé quedó en observación y seguía internado este jueves en un centro médico de Corrientes, pero mientras la madre lidiaba con tomografías y las preguntas del personal para descubrir si existió maltrato infantil intrafamiliar, la niñera "exigiendo su plata", según Benítez, con la amenaza de subir la tarifa si no le pagaban pronto.

"Jamás preguntó cómo estaba mi bebé o por qué se la acusaba de algo así. Estoy horrorizada porque no sé si fue un descuido, si venía maltratándolos desde hace tiempo", agregó la mujer.

"Mi bebé no quiere tomar la leche, llora, está asustado. Nos vamos a Corrientes y ella, como si nada", expresó la mujer en referencia a la exniñera de sus mellizos, que es de Paso de los Libres.

"Yo no duermo desde ese día que lo vi así a mi bebé. Tiene 5 meses, no habla, no se pudo defender, no me puede contar lo que le hicieron, estoy quebrada teniendo que dejar a un bebé para irme con el otro a Corrientes", agregó acerca del calvario que vive su familia.

Por su parte, Cardozo publicó este jueves un extenso descargo en Facebook antes de borrar sus datos personales, fotos y otros archivos. La mujer, de 23 años, explicó: "tengo una criatura de 3 años, soy su mamá y no puedo no defender mi persona ante tremenda situación que estoy viviendo".

"Salgo hablar del tema hoy porque yo primero me encargo de lo importante, que es ir y hacer una denuncia como corresponde. Yo doy la cara ahora porque yo pregunté si podía hacer mi descargo y me autorizaron que lo haga. Yo no corrí a las redes a poner tremendas acusaciones sin pruebas solamente para ganar me gustas, para hacerme 'famosa'", sentenció en referencia a Benítez.

"Hasta el día lunes la mamá de esos bebés y toda su familia estaban encantados con mi trabajo. Lunes a las 15:30 me llama alterada preguntándome qué le pasó a uno de los gemelos en la cabeza. Yo le digo que conmigo nada, que si tenía dos chichones es porque esa criatura se cayó, pero que conmigo nada, y ella me corta la llamada. Según ella yo le hablé alterada, a la defensiva. Es una locura, la verdad, porque, ¿cómo yo no me voy a poner a la defensiva si yo no hice nada? Yo cuidaba mejor de esos bebés que la misma madre", resaltó.

Cardozo afirmó en su descargo que "los bañaba porque llegaba y ellos estaban con olor a pis, a vómito", y aseguró que hasta se encargaba de lavar la ropa de los bebés en su propia casa "porque ellos casi siempre estaban en pañal por no tener abrigos limpios".

"Yo le cambié todo de lugar, las cosas en la pieza, porque ella me dijo que los bebés se le caían de la cama y, dato importante, los bebés no quedaban solo conmigo: ella los dejaba con otra chica para ella todo los fines de semana salir a bailar", reveló.

"Ahora esta mujer sale a difamarme sin prueba alguna, poniendo mi foto con declaraciones gravísimas. Yo tengo familia, ahora hasta personas de otros lugares me escriben diciéndome 'asesina' como si yo maté a esa criatura. Yo entiendo que está muy de moda el maltrato infantil (sic), pero si no saben lo que pasó no se prendan en eso, porqué están acusando sin conocerme, están escuchando una sola campana", espetó.

Cardozo aclaró que su renuncia y pedido de pago adeudado correspondió a "que por 35.000 pesos al mes yo no iba a seguir arriesgándome, porque que me acusen de algo tan grave."

"Ya hice la denuncia, como corresponde, mostré pruebas a mi favor. Yo estoy con un abogado que se está encargando del caso, y ya pronto les voy a demostrar que estoy limpia de lo que me acusan", agregó.

La niñera señaló que "la familia, y las personas de afuera" le preguntan cómo puede "cenar tranquila sabiendo que un bebé está mal" y su respuesta fue: "No le hice nada a ese bebé, ¿que más puedo hacer yo? Estoy tranquila, sí, porque sé que estoy sin ningún cargo sobre ese problema".