El recorrido crítico: El trazado incluirá la Av. General Paz, Av. Cantilo, Av. Lugones, Paseo del Bajo, Av. 9 de Julio Sur, Autopista 25 de Mayo y la Autopista Perito Moreno .

Cronograma de afectación: Las restricciones en distintos tramos de las principales autopistas de la Ciudad comenzarán a implementarse desde este sábado a las 19:00 y se extenderán hasta el domingo a las 13:00.

Cortes en General Paz y otras autopistas de CABA durante el fin de semana: los motivos y el cronograma

“Buenos Aires es una Ciudad que se disfruta y el Gran Fondo, una gran oportunidad para que miles de ciclistas sean protagonistas y disfruten de nuestras calles, avenidas y autopistas, en un evento de primer nivel”, destacó el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, al remarcar el objetivo de posicionar a la Capital como destino deportivo internacional de cara al 2027.

Además de su impacto deportivo y turístico, la competencia tiene un fin solidario: parte de lo recaudado por las inscripciones será destinado a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento. El evento cuenta con declaración de Interés Deportivo de la Legislatura porteña y se desarrolla bajo estrictos criterios de sustentabilidad como "Carrera Verde".

Cortes en General Paz y otras autopistas por el Gran Fondo de Buenos Aires.

Corte total en la Autopista Dellepiane

A los desvíos generados por la carrera de ciclismo se le sumará otra interrupción de gran impacto para el flujo vehicular.

Desde este sábado a las 07:00, se dispuso un corte total de la Autopista Dellepiane que se extenderá de manera ininterrumpida por 24 horas, debido a la ejecución de obras viales en la zona. Se recomienda evitar la traza y utilizar alternativas para el ingreso y egreso a la CABA.