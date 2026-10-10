Cortes en General Paz y otras autopistas de CABA durante el fin de semana: los motivos y el cronograma
Las pricipales arterias de la Ciudad de Buenos Aires sufrirán cortes durante todo el fin de semana largo por en masivo evento.
Para quien tenga planificado entrar o salir de la Ciudad de Buenos Aires durante este fin de semana largo, deberá prestar mucha atención al mapa vial. Debido a la realización de una nueva edición de una masiva competencia deportiva y a obras de infraestructura programadas, se registrarán cortes totales y parciales en las principales autopistas y avenidas porteñas.
Las interrupciones en el tránsito se dividirán en dos grandes frentes: el operativo por el paso de miles de ciclistas y un corte prolongado por trabajos en una traza clave.
Ciclismo masivo: cortes en General Paz y autopistas por el Gran Fondo Buenos Aires
Este domingo se llevará a cabo la 4ª edición del Gran Fondo Buenos Aires, una de las competencias de ciclismo de ruta amateur más importantes del país, que convoca a más de 3.500 corredores.
La prueba contará con dos circuitos (uno de 46 kilómetros de Medio Fondo y otro de 129 kilómetros para el Gran Fondo) y la largada será a las 06:00 desde el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra, punto que también funcionará como llegada.
Para garantizar la seguridad de los deportistas —en una experiencia que busca emular a las grandes pruebas internacionales—, las trazas se irán cerrando al tránsito de manera progresiva a medida que avance la carrera.
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El recorrido crítico: El trazado incluirá la Av. General Paz, Av. Cantilo, Av. Lugones, Paseo del Bajo, Av. 9 de Julio Sur, Autopista 25 de Mayo y la Autopista Perito Moreno.
Cronograma de afectación: Las restricciones en distintos tramos de las principales autopistas de la Ciudad comenzarán a implementarse desde este sábado a las 19:00 y se extenderán hasta el domingo a las 13:00.
“Buenos Aires es una Ciudad que se disfruta y el Gran Fondo, una gran oportunidad para que miles de ciclistas sean protagonistas y disfruten de nuestras calles, avenidas y autopistas, en un evento de primer nivel”, destacó el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, al remarcar el objetivo de posicionar a la Capital como destino deportivo internacional de cara al 2027.
Además de su impacto deportivo y turístico, la competencia tiene un fin solidario: parte de lo recaudado por las inscripciones será destinado a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento. El evento cuenta con declaración de Interés Deportivo de la Legislatura porteña y se desarrolla bajo estrictos criterios de sustentabilidad como "Carrera Verde".
Corte total en la Autopista Dellepiane
A los desvíos generados por la carrera de ciclismo se le sumará otra interrupción de gran impacto para el flujo vehicular.
Desde este sábado a las 07:00, se dispuso un corte total de la Autopista Dellepiane que se extenderá de manera ininterrumpida por 24 horas, debido a la ejecución de obras viales en la zona. Se recomienda evitar la traza y utilizar alternativas para el ingreso y egreso a la CABA.
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