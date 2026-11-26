El siniestro ocurrió en la intercección de avenida Avellaneda y Garay e involucró también a un Volkswagen Gazel, cuyo conductor esperaba para girar hacia la izquierda. Según relató, el Focus apareció a gran velocidad, atropelló al ciclista y terminó impactando contra su vehículo. La bicicleta quedó enganchada en la parte delantera del Focus y el joven terminó sobre el capó antes de salir despedido por la violencia del choque.

"Lo vi al muchacho que venía con la bici, pero no vi al auto por la velocidad que traía. Lo chocó y se me vino encima", contó el conductor del Gazel en diálogo con Cadena 3 Rosario. También describió que el impacto se produjo cuando el ciclista y la bicicleta quedaron entre los dos automóviles.

El mismo testigo aseguró que el conductor del Ford Focus se bajó del vehículo después del choque, habló con él y luego escapó a pie mientras intentaban comunicarse con los servicios de emergencia. "Cuando estaba por llamar a la ambulancia y a la Policía, se escapó", sostuvo. Hasta el momento, no se informó oficialmente si el automovilista fue identificado.

La violencia del impacto quedó reflejada en los daños del Focus, que terminó con el capó hundido y el parabrisas destrozado. En la zona trabajaban los equipos de emergencia y las autoridades, con calles cortadas mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. También se esperaba establecer, mediante las cámaras de seguridad, la velocidad a la que circulaba el vehículo.