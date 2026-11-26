Tensión en la General Paz: un hombre sacó un arma luego de un choque múltiple
Ocurrió a la altura de Avenida Cabildo. El hombre, de 80 años, fue neutralizado por la policía.
Un hombre de 80 años causó tensión en plena General Paz, luego de salir armado tras formar parte de un choque múltiple a la altura de Avenida Cabildo, en una situación que obligó a la Policía de la Ciudad a resguardar el área.
El hechoocurrió cerca de las 8 de la mañana entre Zapiola y Av. Cabildo, sentido Río de La Plata. Allí se produjo un choque entre cinco autos. El hombre, quien perdió el control del vehículo y causó el choque, bajó en estado de nerviosismo, indicando que estaba armado. Según un primer parte de la Policía, creen que podría estar senil o borracho.
Minutos después efectivos lograron neutralizarlo y fue traslado con custodia policial al Hospital Pirovano.
El SAME confirmó que también derivó a dos pacientes mayores al Hospital Fernández sin riesgo de vida. Uno presentaba una herida cortante para sutura y el otro un trauma cerrado de tórax.
Un joven salió despedido 15 metros tras un violento choque entre dos autos y una bicicleta
Un violento choque entre dos automóviles y una bicicleta dejó a un joven gravemente herido este jueves en Rosario. El ciclista fue embestido por un Ford Focus que circulaba a alta velocidad y, tras el impacto, salió despedido entre 15 y 20 metros. Una ambulancia lo trasladó inconsciente a un hospital, con importantes golpes.
El siniestro ocurrió en la intercección de avenida Avellaneda y Garay e involucró también a un Volkswagen Gazel, cuyo conductor esperaba para girar hacia la izquierda. Según relató, el Focus apareció a gran velocidad, atropelló al ciclista y terminó impactando contra su vehículo. La bicicleta quedó enganchada en la parte delantera del Focus y el joven terminó sobre el capó antes de salir despedido por la violencia del choque.
"Lo vi al muchacho que venía con la bici, pero no vi al auto por la velocidad que traía. Lo chocó y se me vino encima", contó el conductor del Gazel en diálogo con Cadena 3 Rosario. También describió que el impacto se produjo cuando el ciclista y la bicicleta quedaron entre los dos automóviles.
El mismo testigo aseguró que el conductor del Ford Focus se bajó del vehículo después del choque, habló con él y luego escapó a pie mientras intentaban comunicarse con los servicios de emergencia. "Cuando estaba por llamar a la ambulancia y a la Policía, se escapó", sostuvo. Hasta el momento, no se informó oficialmente si el automovilista fue identificado.
La violencia del impacto quedó reflejada en los daños del Focus, que terminó con el capó hundido y el parabrisas destrozado. En la zona trabajaban los equipos de emergencia y las autoridades, con calles cortadas mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. También se esperaba establecer, mediante las cámaras de seguridad, la velocidad a la que circulaba el vehículo.
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