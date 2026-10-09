Cierran la Autopista Dellepiane en ambos sentidos durante 24 horas: desde cuándo y por qué
Autopistas Urbanas (AUSA) informó que realizarán obras vinculadas a convertirla en la primera Autopista Parque de la Ciudad de Buenos Aires.
La Autopista Dellepiane permanecerá cerrada en ambos sentidos durante 24 horas a partir de las 7 de la mañana de este sábado, lapso durante el cual se avanzará con obras viales en Parque Avellaneda.
Según se informó, esas obras incluyen la instalación de una nueva pasarela peatonal y trabajos vinculados al futuro Metrobús, por lo que se dispusieron desvíos según el sentido de circulación.
Desvíos y sectores afectados
Los desvíos previstos por Autopistas Urbanas (AUSA), son los siguientes:
- Sentido al centro: el corte será entre la avenida Argentina (altura Larrazábal) y la avenida Lacarra. Los vehículos deberán continuar por la colectora sur.
- Sentido a provincia: la interrupción irá desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Quienes lleguen desde la 25 de Mayo serán desviados hacia la autopista Perito Moreno, con continuidad por la avenida General Paz o la Riccheri.
- Habilitación parcial: desde las 16 del sábado se liberará el tramo hacia provincia entre avenida Argentina y Piedra Buena. Seguirá vigente el desvío desde la 25 de Mayo hacia la Perito Moreno.
Qué trabajos se realizarán en la Autopista Dellepiane y por qué
Durante el cierre de la traza utilizada por unos 200.000 vehículos por día se montará una nueva pasarela peatonal sobre la calle Zinny; para colocar la estructura se utilizarán dos grúas de gran porte que levantarán vigas de 25 metros de largo y 150 toneladas.
También se demolerá la antigua pasarela de la calle Albariño, ya reemplazada por una estructura moderna, y se instalarán las vigas de acceso al futuro parador Piedra Buena del Metrobús.
Son obras que se enmarcan en el plan para transformar la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad de Buenos Aires, proyecto que incluye un carril exclusivo para colectivos, seis paradores del Metrobús, un parque lineal de cuatro kilómetros con áreas deportivas y bicisendas y nuevas colectoras, además de obras hidráulicas en la cuenca Cildáñez para reducir anegamientos en la zona sur.
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