Cierran la Autopista Dellepiane en ambos sentidos durante 24 horas: desde cuándo y por qué

Son obras que se enmarcan en el plan para transformar la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad de Buenos Aires, proyecto que incluye un carril exclusivo para colectivos, seis paradores del Metrobús, un parque lineal de cuatro kilómetros con áreas deportivas y bicisendas y nuevas colectoras, además de obras hidráulicas en la cuenca Cildáñez para reducir anegamientos en la zona sur.