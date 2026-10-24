El caso de bullying que conmociona a Catamarca: el colegio emitió un comunicado
La institución se pronunció tras las denuncias de hostigamiento escolar y confirmó que mantiene el diálogo con las familias mientras sigue el proceso judicial.
El Colegio Privado Pía Didoménico, de nivel secundario, emitió un comunicado dirigido a la comunidad catamarqueña después de la repercusión pública de los hechos que involucran a estudiantes de la institución, en el marco de las denuncias por bullying y hostigamiento escolar.
Una adolescente de 17 años fue víctima de un grave ataque de bullying durante un viaje de egresados en Bariloche. Se trata de una alumna de un colegio de Catamarca, cuyo caso generó consternación en la comunidad educativa provincial. "Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba", contó una de las agresoras.
Además, la denunciante acusó a compañeros de curso de crear y difundir imágenes íntimas suyas sin su consentimiento, y ahora hay dos investigaciones en curso, por hostigamiento y difusión de esas imágenes.
Las autoridades expresaron su repudio a cualquier hecho de bullying, manifestación de odio, agresión, hostigamiento, discriminación o violencia. Remarcaron que estas conductas contradicen los principios que sostienen el proyecto educativo.
Asimismo, señalaron que, si bien algunos de los hechos de público conocimiento ocurrieron fuera del ámbito escolar, consideran que sus raíces pueden encontrarse en episodios surgidos en la dinámica de convivencia institucional y en la formación del núcleo familiar.
Desde la institución indicaron que continuarán con los procedimientos previstos en las normativas vigentes, mediante acciones disciplinarias, de acompañamiento y orientación. También señalaron que mantienen el diálogo con las familias para evaluar la continuidad del vínculo de los estudiantes con el establecimiento, respetando el avance de los procesos judiciales en curso.
Por otra parte, solicitaron a la comunidad actuar con prudencia y responsabilidad, evitar la difusión de información no verificada y abstenerse de realizar comentarios o juicios apresurados que puedan profundizar el daño o exponer aún más a las personas involucradas.
En paralelo, el Ministerio de Educación inició un sumario administrativo para determinar cómo actuó la institución ante las denuncias de hostigamiento escolar y la difusión de material íntimo. El procedimiento busca establecer si hubo incumplimientos en el abordaje de las situaciones denunciadas y evaluar las posibles sanciones que pudieran corresponder.
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