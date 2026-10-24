El caso de bullying que conmociona a Catamarca: el colegio emitió un comunicado

Desde la institución indicaron que continuarán con los procedimientos previstos en las normativas vigentes, mediante acciones disciplinarias, de acompañamiento y orientación. También señalaron que mantienen el diálogo con las familias para evaluar la continuidad del vínculo de los estudiantes con el establecimiento, respetando el avance de los procesos judiciales en curso.

Por otra parte, solicitaron a la comunidad actuar con prudencia y responsabilidad, evitar la difusión de información no verificada y abstenerse de realizar comentarios o juicios apresurados que puedan profundizar el daño o exponer aún más a las personas involucradas.

En paralelo, el Ministerio de Educación inició un sumario administrativo para determinar cómo actuó la institución ante las denuncias de hostigamiento escolar y la difusión de material íntimo. El procedimiento busca establecer si hubo incumplimientos en el abordaje de las situaciones denunciadas y evaluar las posibles sanciones que pudieran corresponder.