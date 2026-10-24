"Le dio un brote psicótico y yo lo disfrutaba": el caso de bullying que conmociona a Catamarca
Una adolescente de 17 años sufrió un caso grave de acoso y humillaciones por parte de sus compañeros durante el viaje de egresados en Bariloche.
Una adolescente de 17 años fue víctima de un grave ataque de bullying durante un viaje de egresados en Bariloche. Se trata de una alumna de un colegio de Catamarca, cuyo caso generó consternación en la comunidad educativa provincial. "Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba", contó una de las agresoras.
Además, la denunciante acusó a compañeros de curso de crear y difundir imágenes íntimas suyas sin su consentimiento, y ahora hay dos investigaciones en curso, por hostigamiento y difusión de esas imágenes.
En la grabación, la estudiante confesó de forma explícita las agresiones físicas y verbales que llevaron a cabo: “Agarré todo el vaso, la miré y le hice esto —mientras hace la seña de volcarlo—. Me quedo así hasta que no se vació el vaso, no se lo dejé de tirar encima; la mina no hacía nada, estaba así mientras le caía toda el agua”.
En el mismo testimonio, la estudiante admitió haber hostigado a su compañera en un boliche con burlas y cánticos alusivos a un video íntimo que había sido difundido previamente: “Empezamos a cantar cosas referidas a ella, que se tenía que teñir el pelo, que se le marcaba la panza. Le empiezo a cantar ‘papo filtrado’, cosas sobre su video erótico sexual, y la mina empezó a llorar mucho. Los chicos tuvieron que decir ‘están al ch*to, paren’, pero que se cague por p*t*asquerosa”.
Más tarde, detalló lo que vivió la víctima cuando volvió al hotel donde se hospedaba. “Nos dijeron que le acababa de dar un brote psicótico, se estaba metiendo los dedos en el ojos y se estaba arrancando los pelos’. Yo estaba tentada, yo lo estaba disfrutando”, expresó.
Además, la agresora reconoció que el maltrato era sistemático tanto en el viaje como en el ámbito escolar en Catamarca, al afirmar: “Cada vez que teníamos oportunidad de barbearla, la barbeábamos; cada vez que pasaba por al lado le gritábamos podrida”.
Qué dispuso el Gobierno de Catamarca
Por su parte, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca determinó este viernes que las autoridades del colegio deberán presentar, en un plazo de 24 horas, un informe detallado de lo sucedido y de las medidas adoptadas.
Justo en las mismas horas en que en las afueras del establecimiento hubo una manifestación de estudiantes por el caso,se leyeron en las pancartas exhibidas: "La indiferencia sostiene la violencia" y "Mi salud mental no es chiste".
Según el diario El Esquiú, la alumna damnificada habría asegurado, en una carta enviada a los medios, que los profesores del colegio hicieron mención de las imágenes y filmaciones en reiteradas oportunidades dentro del aula, por lo que tenían conocimiento de la situación.
Por esas razones, la Justicia de Catamarca comenzó dos investigaciones relacionadas con el caso. Por un lado, el fiscal penal en lo juvenil Guillermo Narváez imputó a tres alumnos del colegio por la presunta producción y distribución de material íntimo de la víctima.
Dos de los adolescentes investigados por el material íntimo participaron del viaje,mientras que el tercero no lo hizo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario