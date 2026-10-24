"Le dio un brote psicótico y yo lo disfrutaba": el caso de bullying que conmociona a Catamarca

Además, la agresora reconoció que el maltrato era sistemático tanto en el viaje como en el ámbito escolar en Catamarca, al afirmar: “Cada vez que teníamos oportunidad de barbearla, la barbeábamos; cada vez que pasaba por al lado le gritábamos podrida”.

Qué dispuso el Gobierno de Catamarca

Por su parte, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca determinó este viernes que las autoridades del colegio deberán presentar, en un plazo de 24 horas, un informe detallado de lo sucedido y de las medidas adoptadas.

Justo en las mismas horas en que en las afueras del establecimiento hubo una manifestación de estudiantes por el caso,se leyeron en las pancartas exhibidas: "La indiferencia sostiene la violencia" y "Mi salud mental no es chiste".

Según el diario El Esquiú, la alumna damnificada habría asegurado, en una carta enviada a los medios, que los profesores del colegio hicieron mención de las imágenes y filmaciones en reiteradas oportunidades dentro del aula, por lo que tenían conocimiento de la situación.

Por esas razones, la Justicia de Catamarca comenzó dos investigaciones relacionadas con el caso. Por un lado, el fiscal penal en lo juvenil Guillermo Narváez imputó a tres alumnos del colegio por la presunta producción y distribución de material íntimo de la víctima.

Dos de los adolescentes investigados por el material íntimo participaron del viaje,mientras que el tercero no lo hizo.