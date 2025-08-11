El estremecedor hallazgo en una foto vinculada al presunto asesino serial de Jujuy
"Entendí que era Jurado quien pasó ese día muy despacio, mirándonos con una mirada fija que me heló la sangre", dijo una de las testigos.
En el marco de la investigación por los crímenes presuntamente cometidos por el denominado "descuartizador de Jujuy", una imagen periodística reveló un dato estremecedor: mientras la familia de Juan Carlos González, empleado municipal desaparecido el 11 de junio, realizaba un pedido público por su aparición, a pocos metros se podía ver a Matías Jurado encapuchado y empujando una carretilla.
A medida que avanza la investigación el caso, que mantiene en vilo a la tranquila provincia norteña, tiene giros escalofriantes. En las últimas horas, se conoció una fotografía del momento en que la familia de Juan Carlos González pedía con carteles por su aparición. En la imagen se observa, a pocos metros, a un hombre empujando una carretilla, que pudo ser identificada y se trataba, de nada más y nada menos, que del principal imputado por los crímenes y quien permanece detenido, según publicó InfoSalta.
"Al principio no lo noté, pero con el correr de los días y volviendo a ver las fotos, entendí que era él (Jurado) quien pasó ese día muy despacio, mirándonos con una mirada fija que me heló la sangre. Creo que salió porque vio a la policía y fue a tirar algo al arroyo Las Martas", declaró Roxana Cruz, una compañera de trabajo de González que participó de la marcha.
Según los pesquisas, el último registro del celular de González se ubicó a pocas cuadras del domicilio de Jurado, en el barrio Alto Comedero, lugar donde los familiares realizaban manifestaciones y rastrillajes.
Matías Jurado, de 37 años, cuenta con antecedentes por robo y amenazas con arma, y había recuperado la libertad condicional en 2020. Actualmente, está imputado solo por el homicidio de Jorge Omar Anachuri y permanece detenido en el penal de Gorriti, aislado de la población carcelario por considerarlo peligroso.
En este contexto, el ministro de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro, informó que existen tres casos de desaparecidos sin resolución desde 2020, sin vínculo confirmado con este caso. Por su parte, la fiscalía anticipó que en pocos días podrían obtener resultados preliminares que ayuden a identificar a las víctimas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario