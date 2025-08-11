El estremecedor hallazgo en una foto vinculada al presunto asesino serial de Jujuy

A medida que avanza la investigación el caso, que mantiene en vilo a la tranquila provincia norteña, tiene giros escalofriantes. En las últimas horas, se conoció una fotografía del momento en que la familia de Juan Carlos González pedía con carteles por su aparición. En la imagen se observa, a pocos metros, a un hombre empujando una carretilla, que pudo ser identificada y se trataba, de nada más y nada menos, que del principal imputado por los crímenes y quien permanece detenido, según publicó InfoSalta.